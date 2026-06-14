RC Lens : un chouchou des supporters pousse un gros coup de gueule en plein Mondial

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Ancien milieu formé au RC Lens, Jean-Ricner Bellegarde n’a pas caché sa frustration après la défaite d’Haïti contre l’Écosse (0-1) lors de la Coupe du monde 2026.

La première sortie d’Haïti dans cette Coupe du monde 2026 laisse un goût amer à Jean-Ricner Bellegarde. Battus 1-0 par l’Écosse dans le groupe C, les Grenadiers estiment avoir été lésés par l’arbitrage dans une rencontre pourtant largement à leur portée.

Au cœur de la polémique : une action litigieuse survenue en seconde période. À la 78e minute, une frappe de Jean-Ricner Bellegarde semble toucher le bras du défenseur écossais Grant Hanley dans la surface. Malgré une vérification vidéo, aucun penalty n’est accordé à Haïti.

Une décision qui a immédiatement fait réagir le milieu de terrain passé par le centre de formation du RC Lens. Quelques heures après la rencontre, Bellegarde a publié un message lapidaire sur son compte X : « Je voudrais connaître l’avis du VAR. » Un message accompagné des images de l’action contestée, qui a rapidement suscité de nombreuses réactions parmi les supporters haïtiens et les observateurs du tournoi.

Haïti frustrée par plusieurs décisions

Bellegarde n’est pas le seul membre de la sélection haïtienne à avoir exprimé son incompréhension. Le sélectionneur Sébastien Migné a lui aussi estimé que son équipe aurait dû bénéficier d’au moins un penalty au cours de la rencontre.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters ont dénoncé une décision qu’ils jugent sévère pour une équipe haïtienne qui a tenu tête aux Écossais durant une grande partie du match. Certains parlent même d’un tournant majeur dans cette rencontre finalement remportée par l’Écosse grâce à un but de John McGinn.

Un ancien Lensois devenu leader d’Haïti

Pour les supporters lensois, voir leur chouchou Jean-Ricner Bellegarde sous le maillot d’Haïti n’a rien d’anodin. Le milieu de terrain de 27 ans a effectué une grande partie de sa formation au RC Lens avant d’y débuter sa carrière professionnelle entre 2016 et 2019.

Devenu depuis un joueur confirmé en Premier League avec Wolverhampton et international haïtien, Bellegarde s’est imposé comme l’un des visages forts de la sélection caribéenne. Quelques jours avant le Mondial, il expliquait d’ailleurs vouloir « rendre fier » le peuple haïtien en participant à cette aventure historique.

Cette frustration contre l’arbitrage illustre donc l’importance de l’événement pour l’ancien Lensois. Alors qu’Haïti s’apprête désormais à défier le Brésil, Bellegarde espère que la polémique autour de cette intervention de la VAR ne pèsera pas lourd dans la course à une qualification historique.