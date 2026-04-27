RC Lens Mercato : les supporters réclament à Leca le retour d’un autre chouchou après Hazard

Après le retour prévu de Thorgan Hazard au RC Lens, les supporters réclament un nouveau coup de maître à Jean-Louis Leca pour un autre joueur formé au club.

Un nom très bien connu au RC Lens commence à circuler avec insistance du côté des supporters. Formé au club, le milieu de terrain de Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde pourrait voir son avenir totalement rebattu après la relégation des Wolves en Championship. Une situation qui relance naturellement l’idée d’un retour au bercail, plusieurs années après son départ, dans la lignée du retour programmé de Thorgan Hazard.

Une relégation qui change tout pour Wolverhampton

La saison 2025-2026 restera comme un tournant pour Wolverhampton. Le club anglais a officiellement été relégué en deuxième division après une campagne extrêmement compliquée, marquée par un manque de régularité et une incapacité à s’extraire de la zone rouge.

Dans ce contexte, plusieurs joueurs cadres pourraient quitter le club dès cet été. Jean-Ricner Bellegarde, arrivé en 2023 en provenance de Strasbourg, fait partie des profils susceptibles d’être concernés par un départ, malgré un contrat courant jusqu’en 2028 et une valeur marchande très élevée.

Un joueur encore apprécié malgré la saison difficile

Même dans une équipe en difficulté, le milieu franco-haïtien a su conserver une certaine régularité. Utilisé comme milieu relayeur ou meneur de jeu, Bellegarde reste apprécié pour sa capacité à casser les lignes et à se projeter vers l’avant.

Des performances irrégulières, mais un profil technique qui attire encore des clubs européens, notamment en Ligue 1.

Le RC Lens, une piste naturelle ?

Le RC Lens apparaît logiquement dans les discussions chez certains supporters sur les réseaux sociaux. Et pour cause : Bellegarde connaît parfaitement la maison Sang et Or. Arrivé à la Gaillette en 2013, il a disputé 74 matchs sous le maillot lensois, avec notamment un but mémorable inscrit face à Dijon lors des barrages d’accession en Ligue 1 en 2019.

Sportivement, le profil du joueur correspondrait très certainement aux besoins lensois, surtout que Lens pourrait perdre Adrien Thomasson, en fin de contrat, et Mamadou Sangaré, très courtisé.

Un dossier encore très hypothétique

Pour autant, rien n’est engagé à ce stade. Wolverhampton n’a pas officiellement ouvert la porte à un départ, et Bellegarde reste sous contrat longue durée. Le club anglais pourrait également chercher à reconstruire rapidement pour remonter en Premier League.

Enfin, d’autres clubs seraient déjà attentifs à sa situation, ce qui pourrait faire grimper la concurrence et compliquer un éventuel retour en Ligue 1.

Il faut aussi évidemment prendre en compte l’aspect financier. Bellegarde est valorisé à 16 millions d’euros par Transfermarkt, une indemnité assez élevée pour le RCL même en cas de qualification en Ligue des Champions. Le salaire pourrait être difficile à assumer lui aussi, avec 180 000 € mensuels. Mais les Wolves ne seront pas en position de force, et Lens a su prouver qu’il était possible de faire de gros coups assez insoupçonnés, à l’image des arrivées de Thauvin, Édouard, Haidara, voire Saint-Maximin.

Une rumeur loin d’être actée

Le retour de Jean-Ricner Bellegarde au RC Lens reste aujourd’hui une hypothèse plus qu’un dossier concret. Mais la relégation de Wolverhampton change clairement la donne et ouvre la porte à de nombreuses spéculations sur son avenir.

L’été s’annonce donc décisif pour le milieu de terrain, entre continuité en Angleterre, départ vers un autre club européen… ou retour symbolique dans son club formateur.