RC Lens Mercato : entre Sangaré et Thomasson, un départ a déjà été acté

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 14:00
Alors que Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson ne sont pas certains de rester au RC Lens la saison prochaine, les supporters ont déjà tranché sur le joueur à conserver en priorité.

L’été dernier, le RC Lens a été dépouillé au milieu de terrain avec les départs conjoints de Neil El Aynaoui et Andy Diouf pour des très belles sommes. Avec ces ventes, le club artésien s’est délesté des dernières grosses valeurs marchandes qui lui restaient.

Alors que les supporters se montraient très inquiet, la direction, elle, ne l’était pas du tout, et a frappé un grand coup avec l’arrivée de Mamadou Sangaré pour 8 millions d’euros. 20 matchs de Ligue 1 plus tard, le Malien forme un duo de choc avec Adrien Thomasson dans l’entrejeu, et s’est imposé comme l’homme fort du onze de Pierre Sage, à seulement 23 ans. Il a d’ailleurs marqué un superbe but vendredi à Strasbourg pour son retour en tant que titulaire.

95,7 % en faveur de Sangaré

Mais le RC Lens pourrait bien être victime de son succès cet été, étant donné que la cote de Sangaré a explosé. Des clubs devraient logiquement se positionner, peut-être avec de grosses offres. À cela, il faut aussi ajouter la possibilité de voir Thomasson partir libre. Si tel est le cas, Lens perdrait donc son duo titulaire en un été, même si Amadou Haidara devrait prendre de l’épaisseur et que le prometteur Andrija Bulatović a été prolongé jusqu’en 2030.

En attendant, les supporters ont déjà tranché sur le profil à conserver en priorité. En effet, via un sondage réalisé sur notre compte X qui a réuni près de 400 voix, les fans des Sang et Or ont voté à une écrasante majorité en faveur de Mamadou Sangaré. 95,7 % contre seulement 4,3 % pour Thomasson. Un écart quand même assez logique entre un profil jeune qui peut encore progresser, et un joueur de 32 ans qui ne se voit peut-être pas continuer à Lens. Il y a quand même une réelle possibilité de voir les deux filer cet été, mais on se doute que la direction sportive a déjà quelques noms sur sa liste

