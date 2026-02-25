À LA UNE DU 25 FéV 2026
[20:05]PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[20:00]FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 
[19:31]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu
[19:24]Real Madrid : après son dérapage devant Vinicius, Prestianni (Benfica) a encore pété les plombs
[19:08]RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)
[18:54]Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens
[18:13]RC Lens Mercato : Nadir (OM) à Lens cet été, les supporters prennent clairement position
[17:51]FC Nantes Mercato : c’est validé pour l’arrivée de Lepenant à Toulouse cet été !
[17:31]OL Mercato : un nouveau coup retentissant à la Pavel Sulc en préparation pour cet été
[17:06]FC Barcelone : une arrivée surprise au Barça, Hansi Flick surveillé de très près
RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 19:08
Jean-Louis Leca au téléphone avant un match du RC Lens.
Le RC Lens vient d’annoncer la prolongation du jeune Andrija Bulatovic.

C’était attendu et annoncé par Fabrizio Romano il y a quelques jours, et c’est désormais officiel : Andrija Bulatovic prolonge de deux années supplémentaires avec le RC Lens, soit jusqu’en 2030. Recruté en février 2025, il est l’un des seuls rescapés du recrutement signé Diego Lopez, et ses 14 apparitions cette saison avec le RCL ont confirmé tout son potentiel à seulement 19 ans.

Fidèle à son style original, le club a annoncé cette prolongation sur le thème du dessin animé Cars, avec un clin d’œil à Anto Drobnjak, lui aussi Monténégrin et champion de France 1998 avec Lens. Cette décision pose déjà les bases pour la saison prochaine, dans un milieu qui pourrait connaître des mouvements en cas de départ de Thomasson et/ou Sangaré.

Les mots de Jean-Louis Leca

« Le club est heureux de prolonger, déjà, l’aventure avec Bula’. Il est encore un talent à polir, mais il a confirmé en quelques mois les promesses entrevues avant son recrutement, gagné sa place dans la rotation et acquis le statut d’international monténégrin. En plus d’être un joueur prometteur, c’est un garçon solaire qui brille par son état d’esprit, son engagement quotidien et son sens du collectif. Il pourra compter sur le staff de Pierre Sage et ses coéquipiers pour continuer à l’accompagner dans sa progression. Cette prolongation va dans le sens d’écrire une histoire commune sur du long terme », a déclaré le directeur sportif lensois pour le site officiel du club.

