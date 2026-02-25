RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)

Le RC Lens vient d’annoncer la prolongation du jeune Andrija Bulatovic.

C’était attendu et annoncé par Fabrizio Romano il y a quelques jours, et c’est désormais officiel : Andrija Bulatovic prolonge de deux années supplémentaires avec le RC Lens, soit jusqu’en 2030. Recruté en février 2025, il est l’un des seuls rescapés du recrutement signé Diego Lopez, et ses 14 apparitions cette saison avec le RCL ont confirmé tout son potentiel à seulement 19 ans.

Fidèle à son style original, le club a annoncé cette prolongation sur le thème du dessin animé Cars, avec un clin d’œil à Anto Drobnjak, lui aussi Monténégrin et champion de France 1998 avec Lens. Cette décision pose déjà les bases pour la saison prochaine, dans un milieu qui pourrait connaître des mouvements en cas de départ de Thomasson et/ou Sangaré.

Les mots de Jean-Louis Leca

« Le club est heureux de prolonger, déjà, l’aventure avec Bula’. Il est encore un talent à polir, mais il a confirmé en quelques mois les promesses entrevues avant son recrutement, gagné sa place dans la rotation et acquis le statut d’international monténégrin. En plus d’être un joueur prometteur, c’est un garçon solaire qui brille par son état d’esprit, son engagement quotidien et son sens du collectif. Il pourra compter sur le staff de Pierre Sage et ses coéquipiers pour continuer à l’accompagner dans sa progression. Cette prolongation va dans le sens d’écrire une histoire commune sur du long terme », a déclaré le directeur sportif lensois pour le site officiel du club.