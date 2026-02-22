RC Lens Mercato : Leca va boucler un nouveau très joli coup

À Lens, le mercato ne se contente plus de promesses, il concrétise un projet : Andrija Bulatovic est sur le point de prolonger son contrat jusqu’en 2030. Une annonce qui n’a rien d’anodin et qui illustre la réussite de la stratégie du RC Lens en matière de recrutement ciblé et de gestion de jeunes talents. À seulement 19 ans, le Monténégrin s’impose déjà comme l’une des références de l’effectif sang-et-or.

Arrivé du Buducnost Podgorica pour seulement 400 000 euros, Bulatovic a tôt attiré l’attention par sa maturité et son sens du jeu. Titularisé régulièrement en Ligue 1, il a déjà accumulé plus de 470 minutes de jeu et pris part à 11 matches cette saison. Sa progression est perceptible, notamment lors des récentes rencontres où son activité au milieu ne passe plus inaperçue. Pour suivre l’évolution de son parcours, le profil complet d’Andrija Bulatovic au RC Lens offre une vision détaillée de son impact dans l’équipe.

La récompense d’une belle saison pour Bulatovic

Sa saison 2025/26 met en avant son potentiel. En Coupe de France, il a déjà inscrit deux buts en trois matches et percé la rotation d’un RC Lens ambitieux. Ses performances lui ont permis de goûter à la sélection nationale avec 6 sélections, preuve de la confiance générale qui l’entoure. Il incarne ainsi la nouvelle vague des Sang-et-Or, dynamique et tournée vers l’avenir.

Une stratégie de recrutement qui porte ses fruits au RC Lens

L’acquisition de Bulatovic en février 2025 témoigne de l’œil avisé des recruteurs lensois sous la houlette de Jean-Louis Leca. Dès son arrivée, il a su répondre aux exigences du haut niveau. Son engagement, déjà acté jusqu’en 2028 au moment de sa signature – un aspect détaillé via l’engagement d’Andrija Bulatovic avec le RC Lens jusqu’en 2028 – va être prolongé de deux années supplémentaires selon Fabrizio Romano, synonyme de volontarisme et de stabilité pour le club.

Les détails de la prolongation de Bulatovic

Le nouveau contrat, qui courra désormais jusqu’en 2030, constitue un message fort. Lens sécurise ainsi un élément d’avenir et se protège face aux convoitises. Cette décision s’accompagnera d’une revalorisation salariale, à la hauteur du potentiel et de l’importance prise par le joueur dans le vestiaire. Une étape logique quand on voit la trajectoire ascendante de sa valeur marchande, passée de 400 000 euros lors de sa signature à 1,8 million aujourd’hui.

LE RC Lens : un projet qui séduit les jeunes pépites

Cette prolongation confirme l’attractivité du projet lensois auprès de la génération montante. Bulatovic, qui a déjà convaincu par son engagement et sa capacité d’adaptation, rejoint ainsi la liste des jeunes talents qui choisissent de s’inscrire sur la durée dans un club où le développement individuel et collectif est une priorité. Son ascension, saluée par son coach, s’accorde parfaitement avec cette dynamique.

En prolongeant Andrija Bulatovic, qui ne manquait pas de sollicitations, le RC Lens envoie donc un signal fort : ici, les talents émergents trouvent non seulement leur place, mais aussi un environnement stable pour grandir et s’exprimer. Une preuve de plus que les Sang-et-Or ne laissent rien au hasard dans la construction de leur avenir.