RC Lens : Sangaré et Thomasson sur le départ cet été ?

Le mercato lensois pourrait bien s’emballer dans les prochaines semaines. Si le RC Lens prépare activement l’avenir avec plusieurs prolongations stratégiques, deux cadres du milieu de terrain voient leur situation devenir incertaine : Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson.

Une redistribution des cartes semble inévitable.

Une base solide déjà en place pour la saison prochaine

Lens a sécurisé plusieurs éléments clés. Bulatovic a prolongé jusqu’en juin 2028, confirmant la volonté du club de bâtir autour de jeunes talents à forte valeur marchande. Malgré les convoitises, il représente un véritable actif stratégique.

Arrivé cet hiver, Mamadou Haidara s’est engagé lui aussi jusqu’en 2028. Un signal fort. Le coach Pierre Sage s’est d’ailleurs exprimé récemment sur son intégration :

« Il faut qu’il retrouve un bon niveau d’entraînabilité. On est en train d’y arriver… L’année prochaine, dès que les cartes seront redistribuées, ce sera forcément beaucoup plus aisé pour lui. »

Un message clair : Haidara est un pari sur le moyen terme.

Avec ces deux profils, Lens disposerait déjà d’une base solide au milieu, surtout en cas de qualification en Ligue des champions.

Sangaré, la tentation d’un gros transfert ?

La situation de Mamadou Sangaré est différente. Sa cote ne cesse de grimper, et ses performances attirent de plus en plus de regards à l’étranger.

Le Racing pourra-t-il retenir l’international malien une saison supplémentaire ? Rien n’est moins sûr. Une offre importante pourrait difficilement être refusée, surtout dans un modèle économique lensois basé sur la valorisation et la revente intelligente.

Un départ cet été n’est donc pas à exclure le joueur est valorisé à 15 millions d’euros mais vu la saison du malien on se doute que Jean-Louis Leca puissent négocier au moins le double pour son milieu de terrain.

#RCLens La cote de Sangaré s’est envolée, à voir si le Racing pourra retenir l’international malien un an de plus. Le dossier Thomasson, en fin de bail en juin, reste en suspens, le capitaine lensois n’avait, lui, pas encore tranché sur sa prolongation. https://t.co/VCq939y1b3 — 𝙶𝚎𝚘𝚛𝚐𝚎 𝙱. (@bras_george) February 23, 2026

Thomasson face au choix de sa fin de carrière

Le cas Adrien Thomasson est plus délicat. À 32 ans, le capitaine lensois arrive en fin de contrat en juin.

Le club souhaite clarifier la situation, mais le joueur n’a pas encore tranché. Prolonger à Lens pour poursuivre l’aventure européenne ? Ou s’offrir un dernier contrat conséquent ailleurs pour conclure sa carrière ?

Le suspense reste total.

Un été charnière pour le Racing

Entre stabilité affichée et possibles départs stratégiques, le RC Lens s’apprête à vivre un mercato décisif.

Sangaré pourrait représenter une vente majeure. Thomasson, lui, incarne un choix humain autant que sportif. Une chose est certaine : si les cartes sont redistribuées, le visage du milieu lensois pourrait sensiblement évoluer dès la saison prochaine.