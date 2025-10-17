FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur
Le RC Lens a réalisé un coup insoupçonné au mercato estival

Jean-Louis Leca (RC Lens)
William Tertrin
17 octobre 2025

L’été dernier, le départ d’Andy Diouf a suscité de nombreux débats, entre ceux qui espéraient le voir rester et ceux qui se réjouissaient de son départ. Finalement, le RC Lens a réalisé, sans totalement le savoir à ce moment, une véritable bonne affaire avec l’arrivée de Mamadou Sangaré.

L’arrivée de Mamadou Sangaré cet été au RC Lens est peut-être le plus gros coup du club cette saison. Car il faut se rappeler de la raison de sa venue, et pour cela, remontons à l’été 2023, lorsque le Racing lâchait 15 millions d’euros pour faire venir Andy Diouf, joueur du FC Bâle. Remplaçant désigné de Seko Fofana, beaucoup d’attentes l’entouraient, et il avait impressionné face au Stade Rennais, son club formateur, lors de la 2e journée de la saison 2023-2024 (1-1).

Et puis… plus rien, à part un beau but face à Toulouse en janvier. Une première saison d’adaptation, et on avait vraiment envie de voir de quoi sera faite la suivante. Sous Will Still, elle n’a pas été forcément meilleure, avec seulement 1 but et 2 passes décisives, et toujours les mêmes lacunes pointées du doigt.

Mamadou Sangaré, un remplaçant plus équilibré

Beaucoup de mal à lever la tête, à prendre des bonnes décisions, à lâcher son ballon plus vite… Il a laissé l’image d’un joueur pétri de talent, mais pas encore prêt pour passer ce cap, lui qui a été utilisé dans un milieu à deux mais aussi en tant que milieu offensif. C’est alors que l’offre de l’Inter Milan, l’été dernier, d’un total de 25 millions d’euros sans bonus, est apparue comme un cadeau au vu du rendement du joueur à Lens. En Italie, il faut dire que son adaptation est assez compliquée, avec seulement 26 minutes disputées, et notamment une entrée catastrophique avec un but adverse provoqué suite à une perte de balle contre la Cremonese. Une action qui résume bien tout ce qui lui était reproché à Lens.

Lens s’est donc rapidement penché sur son remplaçant : un certain Mamadou Sangaré, jeune milieu de 23 ans qui évoluait au Rapid Vienne, pour un montant de 5 millions d’euros plus trois autres en bonus. Et rapidement, le Malien s’est imposé comme une pièce incontournable de l’entrejeu. Si son premier ballon au Havre a pu faire peur, il a ensuite enchaîné les prestations convaincantes, au point d’avoir tapé dans l’œil de plusieurs observateurs en ce début de saison.

Sangaré, vers un destin à la Doucouré ?

« Disons que c’est un profil entre Andy Diouf et Hamzat Ojediran. Il a les caractéristiques des deux. C’est un joueur nettement capable d’apporter devant mais aussi de défendre, il a un panel assez large. Ça va dépendre avec qui il est associé surtout », déclarait Pierre Sage au moment de son arrivée.

Plusieurs semaines plus tard, il tirait une première conclusion : « Il a enchaîné les prestations de très bon niveau. C’est un joueur à la fois dans la récupération et la projection. C’est assez rare dans ce genre de secteur de jeu d’avoir des joueurs de ce double profil. Quand on m’avait demandé de le caractériser, j’ai dit qu’il avait les qualités d’Ojediran (Hamzat) et Diouf (Andy), mais rassemblées et ça se retrouve un peu dans l’analyse que j’en fais aujourd’hui ». Au final, on voit que le RC Lens a plus que gagné au change en faisant partir Andy Diouf pour faire venir Sangaré, qui colle beaucoup plus au jeu mis en place.

Et si le départ de Diouf a pu agacer certains supporters, inquiets de voir la valeur de l’effectif baisser en flèche, force est de constater qu’elle remontera aussitôt si Sangaré continue à afficher ce niveau, voire même le hausser. Avant peut-être de le voir essuyer le même destin qu’un certain Cheick Doucouré, vendu en Premier League pour 22,6 millions d’euros plus 5 de bonus à l’été 2022.

Ligue 1RC Lens
