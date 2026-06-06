RC Lens : Risser fait parler de lui pour une raison inattendue avec l’équipe de France

Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026, Robin Risser a dû se plier à la traditionnelle séance de bizutage… et ça a fait réagir les supporters.

La première convocation en équipe de France laisse souvent des souvenirs impérissables. Pour Robin Risser, appelé par Didier Deschamps parmi les 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, cette entrée dans le groupe tricolore s’est accompagnée d’un passage obligé : le fameux bizutage des nouveaux venus.

Le jeune gardien du RC Lens, révélation de la saison en Ligue 1 et troisième portier des Bleus derrière Mike Maignan et Brice Samba, a d’abord pris la parole devant ses partenaires pour remercier le groupe de son accueil. Un discours sobre et sincère qui a rapidement laissé place à l’épreuve la plus redoutée par les novices : la prestation musicale.

Une reprise de Tiakola en toute discrétion

Pour son baptême du feu, Robin Risser a choisi d’interpréter « Meuda » du rappeur Tiakola. Pas vraiment à l’aise dans l’exercice, le gardien de 21 ans s’est lancé dans une version particulièrement timide du morceau.

Face à ses coéquipiers, le Lensois a livré une « prestation » discrète. Loin de l’assurance affichée sur les terrains cette saison, le jeune international a néanmoins pu compter sur la bienveillance du groupe France, qui lui a réservé de chaleureux applaudissements à l’issue de son passage.

Une ascension fulgurante pour le gardien lensois

Cette scène légère contraste avec la trajectoire impressionnante du natif d’Alsace. Auteur d’une saison remarquée avec Lens, Robin Risser s’est imposé comme l’une des grandes surprises de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026. Le gardien de 21 ans, qui ne comptait encore aucune sélection chez les A avant cette convocation, a convaincu grâce à ses performances régulières et son potentiel reconnu depuis plusieurs années dans les sélections de jeunes.

Son arrivée chez les Bleus représente l’aboutissement d’une progression rapide et pourrait constituer le début d’une aventure plus durable sous le maillot tricolore.

Les réseaux sociaux impitoyables

Sur les réseaux sociaux, la séquence du bizutage a surtout amusé les supporters, qui se sont aussi un peu moqués de la prestation.

Une chose est sûre : même si sa carrière de chanteur semble encore en chantier, le jeune gardien français a déjà gagné ses premiers applaudissements chez les Bleus. Et à quelques jours du Mondial, c’est probablement tout ce qu’on lui demandait.