RC Lens : Parrot vend la mèche sur une petite révolution qui va régaler les supporters

Le directeur général du RC Lens, Benjamin Parrot, a confirmé une réflexion profonde autour des boutiques du club, pour le plus grand bonheur des supporters.

Le RC Lens s’apprête peut-être à tourner une page importante de son histoire commerciale. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, le directeur général du club, Benjamin Parrot, a évoqué un projet de transformation en profondeur des boutiques officielles “Émotion Foot”, actuellement situées à Lens et Noyelles-Godault. Une évolution qui ne relève pas du simple réaménagement, mais d’une vraie refonte de l’expérience supporters, qui sont nombreux à réclamer des boutiques avec des produits un peu plus variés et originaux.

« Notre boutique iconique Émotion Foot a fait son temps. Il est l’heure d’ouvrir une nouvelle page pour avoir un lieu de convergence de nos publics en termes de merchandising qui soit plus moderne, plus adapté, plus en phase avec ce qu’est le merchandising d’un club pro », a expliqué Benjamin Parrot dans les colonnes de La Voix du Nord.

Transformer la boutique en véritable espace de vie

L’idée est claire : transformer la boutique en véritable espace de vie autour du club, plus qu’un simple point de vente. Le dirigeant lensois insiste sur la nécessité d’un modèle plus contemporain, en phase avec les standards actuels du football professionnel et les nouveaux usages du merchandising.

Il précise également la logique globale du projet en s’appuyant sur la stratégie du club et ses partenaires : « Pour reprendre le théorème de Laurent Platini (Directeur Commercial & Merchandising du club), un équipementier, c’est un partenaire de marque, un partenaire technique, un partenaire économique, un partenaire de distribution et un partenaire logistique ».

Derrière cette réflexion, le RC Lens cherche donc à repositionner ses boutiques comme de véritables hubs d’expérience supporter, dans un contexte où le club multiplie les évolutions structurelles, notamment avec l’arrivée récente d’Adidas comme équipementier.

Le maillot extérieur dévoilé ce samedi

Si le projet n’a pas encore de calendrier officiel, le message est clair : le RC Lens veut moderniser son image jusque dans ses espaces de vente, et proposer aux supporters une expérience plus immersive et cohérente avec l’ambition du club.

À ce propos, le club vient d’ailleurs de révéler le tout nouveau maillot extérieur pour la saison 26-27. En effet, ce samedi, les supporters sont conviés à se rendre dans un pop-up store installé sur le plateau entre les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, un site emblématique du bassin minier classé à l’UNESCO. Ce sera l’unique point de vente du jour, avec en plus le flocage offert pour tout achat.