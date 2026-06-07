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FRANCE

OM : un ancien de l’ASSE et chouchou de Longoria et Benatia a pris du galon à Marseille

Par William Tertrin - 7 Juin 2026, 10:30
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Le logo de l'OM avant un match contre le Paris FC.

Longtemps homme de confiance de l’ASSE, l’avocat lyonnais Olivier Martin est devenu l’une des figures les plus influentes de l’ombre à l’OM.

À Marseille, son nom est presque inconnu du grand public. Pourtant, dans les bureaux de la Commanderie comme dans les coulisses du mercato, Olivier Martin est devenu un acteur incontournable de l’OM.

Selon une enquête publiée par L’Équipe, l’avocat lyonnais de 62 ans s’est imposé comme le principal conseiller juridique du club. Celui qui a longtemps accompagné l’ASSE gère aujourd’hui une multitude de dossiers liés à l’OM : contrats de joueurs, conventions de transfert, mandats d’agents ou encore opérations stratégiques autour de l’organigramme sportif.

De Saint-Étienne à Marseille, une ascension discrète

L’histoire entre Olivier Martin et le football professionnel remonte à plusieurs décennies. Très proche des anciens dirigeants stéphanois Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, il a longtemps été l’avocat de référence de l’ASSE avant d’étendre progressivement son influence.

Son arrivée dans la sphère marseillaise s’est accélérée en 2022, sous l’impulsion de Stéphane Tessier, alors dirigeant du club. Ce dernier explique avoir voulu s’appuyer sur son expertise pour accompagner les équipes administratives de l’OM.

« Il empêche les dirigeants de faire des erreurs », résume aujourd’hui Tessier pour expliquer la valeur ajoutée de l’avocat.

L’homme de confiance des décideurs

Au fil des saisons, Olivier Martin a gagné la confiance de plusieurs figures majeures du club. L’Équipe souligne qu’il était particulièrement apprécié par Pablo Longoria et Medhi Benatia pour sa capacité à sécuriser juridiquement les opérations du club.

Son rôle dépasse largement la simple rédaction de contrats. Plusieurs acteurs du football français décrivent un homme capable de « dépassionner » les négociations, notamment lors des dossiers sensibles liés au recrutement.

« Olivier, il tient sa ligne, il est clair sur tout », témoigne ainsi un ancien dirigeant marseillais, qui estime qu’il sait « éviter les conflits d’intérêts ».

Un réseau qui dépasse largement l’OM

L’influence d’Olivier Martin ne s’arrête pas à Marseille. L’avocat est également proche de la famille de Bruno Genesio, accompagne depuis longtemps Christophe Galtier et intervient sur différents dossiers liés au football français et international.

Au cours de sa carrière, il a notamment travaillé sur les contrats de plusieurs personnalités du football, participé à des procédures disciplinaires majeures et conseillé divers dirigeants de clubs professionnels.

Cette capacité à naviguer entre différents univers du football explique pourquoi son nom revient régulièrement lorsqu’il s’agit de dossiers stratégiques.

Le véritable homme fort de l’ombre ?

Alors que l’OM traverse une période charnière, marquée par des enjeux financiers importants et une réorganisation de sa gouvernance, Olivier Martin apparaît plus que jamais comme un rouage essentiel du système marseillais.

Invisible dans les médias, rarement exposé publiquement, l’ancien avocat historique de l’ASSE est pourtant devenu l’un des personnages les plus influents de l’environnement olympien.

À Marseille, certains dirigeants passent. Olivier Martin, lui, semble désormais installé au cœur du pouvoir.

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