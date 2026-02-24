Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que le doute plane sur l’avenir de Mamadou Sangaré et d’Adrien Thomasson au RC Lens, Jean-Louic Leca a déjà lancé les grandes manoeuvres.

Le mercato d’été est encore loin mais le RC Lens s’active en coulisses alors. Comme indiqué hier, l’avenir de certains cadres clés reste incertain : Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson n’ont toujours pas tranché, mais Jean-Louic Leca, lui, semble déjà avoir pris les devants pour préparer la prochaine saison.

Selon La Voix du Nord, « les cartes seront redistribuées. La cote de Mamadou Sangaré s’est envolée ; à voir si le Racing pourra retenir l’international malien un an de plus. Le dossier Adrien Thomasson (32 ans), en fin de bail en juin, reste en suspens ; le capitaine lensois n’avait, lui, pas encore tranché sur sa prolongation. Le club bosse aussi sur d’autres profils, de leaders techniques pour son milieu de terrain. Il en a déjà identifié plusieurs. »

Sangaré et Thomasson remplacés cet été ?

Sangaré, arrivé au RC Lens avec beaucoup d’attentes, a vu sa valeur grimper grâce à des performances convaincantes. Mais son avenir reste incertain, le club devant jongler entre les offres potentielles et ses ambitions sportives. Pour l’international malien, prolonger pourrait signifier rester dans un projet compétitif et européen, mais rien n’est encore acté.

Adrien Thomasson, lui, est au centre des discussions depuis plusieurs semaines. À 32 ans, le milieu offensif et capitaine lensois a été un moteur pour l’équipe, capable de changer le cours d’un match par sa technique et son sens du jeu. La direction et le joueur n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente pour prolonger, et son choix pourrait influencer la stratégie du club pour la saison prochaine.

Leca vise des leaders techniques au Mercato

Pendant ce temps, Leca, habitué à gérer les situations délicates en interne, semble déjà préparer le terrain. Le directeur sportif du RC Lens prospecte ainsi d’autres profils capables de renforcer le milieu de terrain et d’apporter un leadership technique nécessaire pour rester compétitif au plus haut niveau. Les supporters peuvent s’attendre à un mercato actif, où chaque décision pourrait avoir un impact direct sur les ambitions lensois. But Football Club dressera la liste des meilleures pistes actuelles sur le marché.

Le RC Lens entre donc dans une période charnière. La gestion des cas Sangaré et Thomasson sera déterminante, et les mouvements à venir pourraient remodeler l’équipe. Leca, figure respectée et influente, prend les devants pour sécuriser un futur qui se veut ambitieux et compétitif, tout en préservant l’équilibre du vestiaire. La saison prochaine pourrait bien commencer sur un nouveau visage pour le Racing, avec des décisions cruciales déjà en marche.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France