Pour Jérôme Rothen, le RC Lens est trop focalisé sur son choc au sommet face au PSG, le 12 avril. Selon lui, il y a des échéances très importantes avant cela, à commencer par Strasbourg vendredi.

Le Racing Club de Lens a perdu très gros samedi dernier en s’inclinant à domicile contre Monaco (2-3). Sa pole position, pour commencer, puisque le PSG est passé devant après sa victoire sur Metz (3-0). Mais peut-être aussi ce sentiment d’invulnérabilité qui l’accompagnait depuis le début de la saison. Face à l’ASM, les Sang et Or ont agi comme un rouleau compresseur pendant une heure avant de s’effondrer totalement, encaissant trois buts en neuf minutes. Le début de la fin ? C’est ce dont ont débattu les intervenants de Rothen s’enflamme, ce lundi, sur RMC.

« Je ne les vois pas gagner » à Strasbourg

Pour Jérôme Rothen, il est évident que les Sang et Or sont trop focalisés sur leur choc au sommet face au PSG le 12 avril alors que des échéances tout aussi relevées arrivent, comme vendredi à Strasbourg : « Les joueurs parlent déjà de la confrontation face au PSG, mais ils ont encore plein d’échéances importantes. C’est le meilleur moyen de se planter ! Le déplacement à Strasbourg sera très compliqué, je ne les vois pas gagner ». Christophe Dugarry va dans le sens de l’effondrement : « La défaite des Lensois face à l’ASM est clairement un tournant dans la course au titre. Ils n’auront pas beaucoup de jokers jusqu’à la fin de la saison et ils en ont déjà grillé un. Ce match, ils devaient le gagner. Je ne les vois pas prendre les trois points à Strasbourg ».

On le voit, le duo de polémistes n’est pas très optimiste pour le RC Lens. Mais en dehors du PSG, club de cœur de Rothen, ils ne le sont avec personne en général. Et le but étant surtout de faire réagir les supporters, parfois en lâchant des énormités, on n’est pas obligés de croire leurs prédictions…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France