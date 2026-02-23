Le RC Lens s’est incliné à la surprise générale contre Monaco (2-3) samedi après avoir encaissé trois buts en seconde période. Les trois premiers de sa saison. Seul le FC Barcelone n’a pas cédé après la pause…

Quel scénario incroyable s’est emparé de Bollaert samedi ! Alors que le RC Lens menait tranquillement 2-0, l’AS Monaco a tout renversé après l’heure de jeu, inscrivant trois buts en neuf minutes. Les hommes de Pierre Sage, qui avaient récupéré la pole position une semaine plus tôt en s’imposant sur la pelouse du Paris FC (5-0) juste après que le PSG a dévissé à Rennes (1-3), se retrouvent à nouveau dauphins, le club de la capitale ayant fait le taf contre Metz (3-0). Et l’un des effets collatéraux de cette défaite, c’est que le Racing n’est plus à égalité avec le FC Barcelone dans une statistique avantageuse.

Lens est passé de la 1ère à la 6e place en neuf minutes !

Cette statistique concerne le nombre de buts encaissés en seconde période. Elle témoigne de la capacité d’une équipe à rester solide même quand la fatigue se fait sentir ou que l’adversaire presse. Dans les cinq grands championnats, le RC Lens et le FC Barcelone étaient les seuls à n’avoir encaissé aucun but après la pause depuis le début de la saison. Les Blaugranas, vainqueurs 3-0 de Levante dimanche, sont désormais seuls tout en haut du classement. Les Sang et Or, eux, ont réculé à la 6e place, désormais devancés par le Barça, donc, mais aussi le PSG (2), Fribourg, le Betis et l’Atlético (3). En France, Le Havre et Brest ont également cédé trois fois en seconde période.

Ça fait cher les neufs minutes d’égarement. Et ce sera certainement un point sur lequel Pierre Sage n’aura pas besoin d’insister dans les jours à venir, tant la frustration doit être grande chez ses joueurs.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France