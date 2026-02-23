À LA UNE DU 23 FéV 2026
RC Lens : Jimmy Cabot cartonne un cadre de l’OM !

Par Louis Chrestian - 23 Fév 2026, 10:17
💬 Commenter
La rivalité entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille ne se joue pas uniquement sur le terrain. Cette fois, c’est Jimmy Cabot qui a mis le feu aux poudres… en s’attaquant frontalement à l’un des cadres marseillais : Pierre-Emile Hojbjerg.

Une sortie tranchante qui ne passe pas inaperçue

Dans une déclaration qui a rapidement fait réagir, Jimmy Cabot n’a pas mâché ses mots :

« J’entends souvent dire qu’en France, on aurait du mal à former des Pedri ou des Vitinha, mais on ne forme pas non plus des Højbjerg, et ça, c’est plutôt cool. »

Une phrase sèche, ironique, et clairement dirigée vers le milieu danois de l’OM. Une attaque jugée gratuite par certains, savoureuse par d’autres, notamment du côté lensois.

Un tacle venu du cœur lensois

Ancien joueur du RC Lens et toujours très attaché au club artésien, Jimmy Cabot n’a jamais caché son affection pour les Sang et Or. Dans un contexte où Lens et Marseille se disputent régulièrement les places européennes, la rivalité sportive est bien réelle.

Son attaque contre Højbjerg s’inscrit dans cette opposition indirecte entre deux projets ambitieux de Ligue 1.

Højbjerg, une saison compliquée à Marseille

Arrivé avec un statut important, Pierre-Émile Højbjerg traverse une saison délicate sous les couleurs marseillaises. Performances irrégulières, impact moindre dans l’entrejeu, critiques récurrentes… le milieu danois ne fait pas l’unanimité.

Et pourtant, malgré cette période compliquée, il reste un joueur majeur du vestiaire. Il a même porté le brassard de capitaine lors du dernier match, preuve de la confiance du staff.

Une décision qui interroge Jimmy Cabot… et qui divise aussi une partie des supporters olympiens.

Une pique qui fait écho chez les supporters ?

Si la sortie de Cabot peut sembler provocatrice, elle reflète un sentiment partagé par certains fans marseillais, frustrés par le rendement de leur milieu défensif cette saison.

Mais attaquer publiquement un joueur cadre d’un club concurrent reste un geste fort. Surtout lorsqu’il s’agit d’un international expérimenté, habitué aux grands rendez-vous.

Simple chambrage ou vraie critique ?

Dans le football moderne, les déclarations piquantes alimentent les rivalités et dynamisent les débats. Jimmy Cabot a-t-il simplement voulu chambrer l’OM et défendre indirectement son club de cœur ? Ou s’agit-il d’une critique plus profonde sur le profil du joueur et son apport réel ?

Une chose est sûre : cette phrase ne passera pas inaperçue du côté du Vélodrome. Et si un duel Lens–OM se profile prochainement, l’accueil réservé à Jimmy Cabot pourrait être… particulièrement chaleureux.

