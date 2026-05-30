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FRANCE

OM Mercato : 3 premiers renforts bouclés pour Lorenzi, les autres arrivent ! 

Par Bastien Aubert - 30 Mai 2026, 20:00
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Grégory Lorenzi
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM, a déjà bouclé trois renforts et ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin en vue du mercato.

Le nouvel organigramme de l’OM commence déjà à se dessiner autour de Grégory Lorenzi. Alors que son arrivée au poste de directeur sportif n’est pas encore totalement officialisée, les premières décisions fortes seraient déjà prises en coulisses.

Un trio de confiance autour de Lorenzi

Comme déjà indiqué sur le site, le dirigeant marseillais débarquerait avec un noyau dur de collaborateurs déjà identifiés. Grégory Lorenzi aurait choisi de s’entourer de trois profils bien connus de son réseau pour lancer sa mission à l’OM.

« Grégory Lorenzi arrive à l’OM avec ses trois hommes de confiance : Yannick Lorenzi (scouting terrain), Emmanuel Pascal (repérage jeunes / France), Thierry Bonalair (analyses & liens pro) », a fait savoir le compte GP013.  Ce trio constituerait la base de la nouvelle cellule de recrutement olympienne, avec une répartition claire des missions entre observation terrain, détection de jeunes talents et analyse globale du marché.

Une cellule appelée à grandir à l’OM

Mais ce premier noyau ne serait qu’un point de départ. Toujours selon les mêmes sources, que But! peut confirmer, l’organisation devrait rapidement évoluer : « Sa cellule va sûrement s’agrandir : trois scouts seuls ne suffiront pas ! » L’objectif serait donc de renforcer progressivement le département de recrutement afin de répondre aux exigences d’un club comme l’OM, engagé sur plusieurs compétitions et avec une forte activité sur le marché des transferts.

L’arrivée de Lorenzi s’accompagne d’une volonté de structurer différemment le travail de scouting et de recrutement. L’idée serait de construire un réseau plus efficace, plus réactif et mieux coordonné. Cette approche tranche avec certaines périodes passées où la cellule de recrutement marseillaise avait été critiquée pour son manque de stabilité ou de vision à long terme. Même si aucun joueur n’a encore été officialisé dans ce cadre, ces premiers mouvements internes montrent que le chantier du mercato est déjà bien avancé du côté de la Canebière. À Marseille, la reconstruction est donc lancée, en interne comme en externe.

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