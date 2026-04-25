RC Lens Mercato : Hazard visé par des révélations inquiétantes avant même son arrivée

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Même pas encore arrivé au RC Lens, Thorgan Hazard suscite déjà quelques interrogations…

Le retour de Thorgan Hazard au RC Lens ne fait désormais presque plus de doute. Selon plusieurs sources concordantes, l’international belge devrait s’engager librement avec les Sang et Or à l’issue de son contrat avec RSC Anderlecht, pour un retour symbolique quatorze ans après son départ.

Un retour très attendu au RC Lens

Formé à Lens, où il a disputé ses premiers matchs professionnels en Ligue 2, Thorgan Hazard s’apprête à boucler la boucle. À 33 ans, le milieu offensif belge aurait trouvé un accord avec le club artésien pour un contrat de deux saisons.

Après son départ en 2012, sa carrière a pris une toute autre dimension, notamment lors de ses passages au Borussia Mönchengladbach et au Borussia Dortmund, avant de revenir en Belgique.

Du côté d’Anderlecht, il affiche des statistiques solides ces dernières saisons et reste un joueur expérimenté du football européen, avec notamment 15 buts et 10 passes dé cette saison.

« C’est fait à Lens » : des doutes sur son rôle

Malgré cet enthousiasme autour du retour, certains observateurs belges tempèrent les attentes, comme l’a relayé le site Allez Lens. Dans l’émission Dans les Vestiaires sur RTL Sports, plusieurs journalistes estiment que le transfert est déjà acté :

« Thorgan Hazard, c’est fait à Lens. […] Revenir là où tout a commencé, c’est génial pour lui. »

Mais ils soulignent également que son rôle pourrait être différent de celui attendu par les supporters :

« Il ne sera sans doute pas titulaire, plutôt un cadre pour encadrer. »

Une implication remise en question à Anderlecht

Autre point soulevé : l’état d’esprit et la condition physique du joueur. Toujours selon ces observateurs, Hazard aurait déjà « la tête à Lens » :

« À Anderlecht, il n’a plus envie de se faire mal, car dans sa tête il est déjà parti. »

Certains évoquent même une forme physique perfectible :

« Il a peut-être quelques kilos en trop. C’est un super joueur, mais aujourd’hui, il n’est plus impliqué dans le projet anderlechtois. »

Des critiques qui interrogent sur sa capacité à retrouver l’intensité exigée par la Ligue 1 et les ambitions lensoises.

Un pari risqué mais potentiellement gagnant ?

Faire revenir un joueur formé au club est souvent un pari émotionnel… mais pas toujours sportif. Lens en a récemment fait l’expérience avec certains retours mitigés. Mais l’expérience de Hazard pourrait s’avérer précieuse, même dans un rôle secondaire.