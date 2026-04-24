RC Lens Mercato : Hazard prêt à débarquer avec un de ses anciens coéquipiers cet été ?

Ces dernières heures, un nom est revenu avec insistance du côté du RC Lens pour renforcer la défense centrale. Un joueur qui connaît très bien Thorgan Hazard, annoncé au RCL.

Il y a quelques jours, le très pertinent compte X RacingDebrief_, suivi par la communauté lensoise pour ses analyses sur le RC Lens, a lancé une petite bombe : « Dan-Axel Zagadou au Racing ? ». Un nom qui a immédiatement fait réagir les supporters, avec des réponses partagées entre curiosité, scepticisme et enthousiasme.

Alors que le mercato estival 2026 approche à grands pas, le RC Lens doit déjà anticiper ses besoins, notamment en défense centrale. Cette piste gratuite serait-elle une vraie bonne idée pour le club ?

Une défense en reconstruction ?

Le RC Lens sort d’un mercato hivernal 2025-2026 actif avec notamment l’arrivée de Samson Baidoo (RB Salzbourg, 8 M€), pour prendre l’axe de cette défense, en plus de la montée en puissance du jeune Ismaëlo Ganiou. Malgré cela, la charnière centrale reste un poste sensible pour la saison 2026-2027. Malang Sarr, cadre indiscutable ces dernières saisons, arrive en fin de contrat en juin. Selon plusieurs sources, il suscite l’intérêt de clubs de Premier League et même d’Arabie saoudite, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ XXL.

Le staff de Pierre Sage pourrait donc se mettre en quête d’un défenseur central expérimenté, solide dans les duels aériens et capable de s’intégrer dans un pressing haut. Un profil « low-cost » et prêt à se relancer serait idéal pour un club lensois qui privilégie la valorisation et les coups malins, à l’image de la piste Thorgan Hazard parue ce vendredi.

Qui est Dan-Axel Zagadou ?

Dan-Axel Zagadou, 26 ans (né le 3 juin 1999 à Créteil), mesure 1,96 m et est gaucher. Formé au PSG, il a explosé à Borussia Dortmund (2017-2022) avant de rejoindre librement le VfB Stuttgart en septembre 2022 (contrat jusqu’au 30 juin 2026). À Dortmund, il a d’ailleurs partagé plusieurs matchs avec… Thorgan Hazard !



Ses stats récentes montrent toutefois un joueur en difficulté :

Saison 2025-2026 : seulement 4 matchs avec Stuttgart et 3 avec la réserve (blessures récurrentes).

Valeur marchande actuelle : environ 2 M€ (Transfermarkt).

Points forts : puissance physique, qualité de relance, expérience en Bundesliga et en Ligue des champions. Points faibles : historique de blessures (genou notamment) et un temps de jeu limité ces derniers mois.

À 26 ans et en fin de contrat, il représenterait un pari gratuit (ou très faible coût) : un défenseur français, expérimenté, qui pourrait retrouver son niveau dans un environnement plus stable comme Bollaert.

Un fit réaliste pour le Racing ?

Les plus :

Profil physique taillé pour la Ligue 1 (duels, jeu aérien).

Expérience européenne précieuse si Lens vise à nouveau l’Europe.

Coup marketing et sportif : un « ex-Dortmund » à prix cassé.

Les moins :

Risque de blessure élevé (historique connu).

Temps de jeu très faible cette saison : il faudrait un vrai projet de relance.

Concurrence interne déjà dense en défense.

Pour l’instant, rien n’indique un intérêt concret du RC Lens. Mais ce nom lancée par Racing_Débrief’ tombe à pic : Zagadou sera bel et bien libre cet été, et le Racing pourrait avoir besoin de profondeur en défense.

Et si Zagadou était le prochain « Malang Sarr 2.0 »… ou un pari qui ne paie pas ? Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Le mercato lensois 2026 promet déjà d’être animé !