ASSE Mercato : Kilmer a repéré un gardien très recherché, Larsonneur en danger !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À l’approche du mercato estival, l’ASSE active déjà plusieurs pistes pour renforcer son effectif en cas de montée en Ligue 1. Parmi elles, un nom revient avec insistance : celui de Sławomir Abramowicz, jeune gardien polonais de Jagiellonia Białystok. Un dossier prometteur… mais loin d’être simple.

Un intérêt concret de l’ASSE confirmé

Selon plusieurs sources concordantes, dont le média polonais Weszło et la confirmation de Peuple-Vert.fr, les recruteurs stéphanois ont supervisé à plusieurs reprises Sławomir Abramowicz ces derniers mois. Il ne s’agit pas d’une simple observation ponctuelle : le portier de 21 ans figure bien dans la short-list des gardiens ciblés par la cellule de recrutement.

Cette stratégie s’inscrit dans une politique plus large du club, qui multiplie les repérages en Europe pour dénicher des profils jeunes à fort potentiel.

Mais l’ASSE devra faire face à une concurrence déjà bien installée. Le FC Copenhague suit le joueur depuis plusieurs mois, tandis que des clubs anglais (Championship et bas de Premier League) seraient également attentifs à sa progression.

Abramowicz, un profil moderne et déjà expérimenté

Né en 2004 à Varsovie, Sławomir Abramowicz présente un profil particulièrement recherché sur le marché :

1m89, solide dans les airs

gaucher, un atout rare pour un gardien

titulaire régulier en club

international espoirs polonais

Déjà proche des 100 matchs avec Jagiellonia, il s’est aussi illustré sur la scène européenne avec 18 apparitions en Conference League cette saison. Une exposition importante qui renforce son attractivité.

Sa valeur est estimée entre 4 et près de 7 millions d’euros selon les modèles d’évaluation, preuve de son statut grandissant. Sous contrat jusqu’en 2028, son club sera en position de force dans les négociations.

Une comparaison qui interroge avec Larsonneur

Sur le plan statistique, Abramowicz affiche des performances défensives solides :

meilleur pourcentage d’arrêts

ratio de buts évités supérieur

plus de clean sheets

Des indicateurs qui le placent devant Gautier Larsonneur dans plusieurs domaines clés.

En revanche, le gardien stéphanois conserve un avantage dans le jeu au pied, notamment dans la relance courte et la participation à la construction. Un aspect crucial dans le football moderne, et particulièrement dans un système de jeu basé sur la possession.

Abramowicz présente donc un profil plus “shot-stopper”, encore perfectible dans la relance longue et la progression du ballon.

Une concurrence directe en perspective ?

C’est là que le dossier devient stratégique. Gautier Larsonneur reste aujourd’hui un pilier de l’ASSE :

capitaine

acteur majeur de la montée en 2024

prolongé jusqu’en 2028

Recruter Abramowicz ne signifierait pas forcément un remplacement immédiat, mais plutôt l’instauration d’une concurrence forte au poste de numéro un.

Un choix qui pourrait traduire une ambition claire : hausser le niveau global de l’effectif en vue de la Ligue 1.

Un dossier lié à la montée en Ligue 1

Un élément reste déterminant : l’ASSE ne passera concrètement à l’action qu’en cas de montée validée. Le club conditionne son mercato à cet objectif prioritaire, comme c’est déjà le cas pour plusieurs dossiers en préparation.

Si le ticket pour la Ligue 1 est décroché, les choses pourraient s’accélérer rapidement. L’argument sportif deviendrait alors un levier important face à la concurrence européenne.

Une piste ambitieuse mais complexe

Entre concurrence étrangère, contrat longue durée et profil en pleine ascension, le dossier Abramowicz s’annonce délicat pour les Verts.

Mais il illustre parfaitement la nouvelle stratégie stéphanoise : anticiper, cibler jeune, et préparer l’avenir.

Reste désormais à savoir si l’ASSE saura transformer cet intérêt en véritable offensive… et convaincre l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération.