Si Gautier Larsonneur (29 ans) a des chances d’accompagner l’ASSE en Ligue 1 la saison prochaine, son statut de titulaire laisse place au débat.

La question du poste de gardien refait surface à l’ASSE. Alors que les Verts se rapprochent d’un retour en Ligue 1, le statut de Gautier Larsonneur n’apparaît plus totalement intouchable. Un sondage récent montre que les supporters sont partagés, voire critiques, sur la capacité du portier à s’imposer comme numéro 1 à l’échelon supérieur.

Un sondage qui fait réagir

Un sondage publié par But! a mis le sujet sur la table avec une question directe : « Larsonneur doit-il être assuré d’être numéro 1 en cas de retour en L1 ? » Les résultats sont éloquents et traduisent un vrai débat dans l’opinion :

« Oui, il a le niveau L1 » : 14,3 %

« Non, il est trop limité » : 42,9 %

« Un concurrent et vite » : 41,1 %

« Maubleu doublure parfaite » : 1,8 %

Des chiffres qui montrent clairement que la confiance n’est pas unanime autour du gardien de l’ASSE.

Une hiérarchie loin d’être figée

Dans ce contexte, la situation de Gautier Larsonneur au sein de l’ASSE apparaît moins évidente qu’auparavant. Si le portier reste un élément expérimenté et important du vestiaire, la perspective d’un retour en Ligue 1 relance forcément le débat sur sa capacité à être un titulaire indiscutable à ce niveau. La montée en puissance du club oblige aussi à reconsidérer certains postes clés, notamment celui de dernier rempart, où l’exigence sera bien plus élevée.

La question d’un concurrent relancée

Les résultats du sondage traduisent une tendance forte : une large partie des supporters estime qu’un concurrent sérieux doit être recruté pour sécuriser le poste en cas de montée. L’idée d’une concurrence accrue ou d’un nouveau numéro 1 potentiel revient avec insistance, dans un contexte où chaque détail comptera pour assurer le maintien en Ligue 1.

Une décision importante à venir

Si la montée se confirme, l’ASSE devra rapidement trancher sur ce dossier sensible. Entre continuité et renforcement, le choix autour de Larsonneur pourrait symboliser la stratégie globale du club pour son retour dans l’élite. Un sujet déjà brûlant, et qui pourrait s’accélérer dès l’ouverture du mercato estival.