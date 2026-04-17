L’ASSE avance ses pions sur un marché de Ligue 2 en pleine effervescence. Après la piste Enzo Bardeli, un autre Dunkerquois revient avec insistance dans les discussions.

L’ASSE place ses pions en vue de la Ligue 1. Selon Jeunes Footeux, que But! n’est pas en mesure de confirmer, les Verts ciblent désormais Antoine Sekongo. Le milieu offensif malien de 21 ans s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Ligue 2, affichant une production offensive solide avec 8 buts et 5 passes décisives. Des statistiques qui traduisent une vraie montée en puissance dans un championnat exigeant.

Capable d’évoluer en soutien de l’attaque ou dans un rôle de relayeur plus avancé, Sekongo s’est distingué par sa capacité à casser les lignes et à dynamiser le jeu dans les trente derniers mètres. Dans une équipe dunkerquoise longtemps en course pour la montée, il a souvent été un point d’appui essentiel, capable de faire basculer une rencontre sur une accélération ou une inspiration.

Un dossier déjà compliqué pour Dunkerque

Du côté de l’USL Dunkerque, la tendance est claire : retenir le joueur cet été sera extrêmement difficile. Sous contrat jusqu’en 2028, le club nordiste dispose toutefois d’une position de force sur le plan financier. Estimé autour de 3 millions d’euros sur le marché, Sekongo devrait voir sa cote grimper bien au-delà dans les discussions à venir, avec un montant de départ vraisemblablement bien supérieur pour ouvrir la porte à une négociation. La fin de saison du club, marqué par une série moins favorable, n’a pas entamé l’intérêt suscité par son profil. Au contraire, sa régularité dans un contexte collectif plus compliqué renforce l’idée d’un joueur prêt pour un palier supérieur.

L’ASSE veut reconstruire intelligemment

À l’ASSE, la stratégie mercato est déjà dessinée. En cas de montée en Ligue 1, les Verts ne comptent pas repartir dans une refonte totale de l’effectif. L’objectif est clair : conserver une ossature solide et ajouter des profils capables d’apporter immédiatement de la valeur ajoutée. Dans cette logique, Antoine Sekongo apparaît comme une cible cohérente. Jeune, déjà performant en Ligue 2, capable d’apporter du rythme et de la créativité, il correspond au modèle recherché par le club forézien. L’ASSE veut des joueurs capables de s’adapter rapidement au haut niveau tout en conservant un potentiel de progression important.

Une concurrence déjà annoncée

Mais l’ASSE n’est pas seul sur le dossier. Le profil du joueur, son âge et sa marge de progression attirent déjà plusieurs clubs, en France comme à l’étranger. Dans ce type de situation, la réactivité sera déterminante. Si les Verts valident leur retour en Ligue 1, ce dossier pourrait rapidement s’accélérer. À l’inverse, un retard dans les discussions pourrait laisser le champ libre à des concurrents plus agressifs sur le marché. Un nom à suivre de très près dans les prochaines semaines, tant le profil de Sekongo semble déjà entrer dans une nouvelle dimension.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2