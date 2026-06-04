Les supporters de l’ASSE estiment que les dirigeants de Kilmer Sports Ventures ne sont pas les premiers responsables du fiasco des Verts.

La déception est toujours aussi forte du côté de l’ASSE. Après une saison qui s’est terminée loin des attentes des supporters, le débat continue de faire rage autour des responsabilités de cet échec. Qui a réellement plombé les Verts ? Les dirigeants ? Le staff ? Les joueurs ? Un sondage publié par But! a permis de prendre la température auprès des supporters stéphanois.

Les joueurs de l’ASSE pointés du doigt

Et le verdict est sans appel. À la question « Qui est le vrai responsable du fiasco de l’ASSE ? », les joueurs arrivent en tête avec 46,8 % des suffrages. Un résultat qui traduit la déception d’une partie du public vis-à-vis des performances affichées sur le terrain tout au long de la saison. Pour beaucoup, malgré les imperfections de l’environnement du club, les acteurs principaux restent ceux qui évoluent chaque week-end sur la pelouse.

Derrière les joueurs, Kilmer Sports Ventures recueille tout de même 43,5 % des votes. Un chiffre élevé qui montre que de nombreux supporters estiment également que certaines décisions stratégiques prises depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires n’ont pas produit les résultats espérés. Toutefois, contrairement à certaines critiques apparues ces derniers mois, Kilmer n’est pas considéré comme le principal responsable de la situation.

Montanier totalement épargné par les supporters

Fait particulièrement surprenant : Philippe Montanier obtient… 0 % des voix. Un résultat spectaculaire qui témoigne du soutien dont bénéficie encore le technicien auprès des supporters ayant participé au sondage. Quant à Eirik Horneland, il ne récolte que 9,7 % des suffrages. Là encore, les supporters semblent considérer que les problèmes de l’ASSE dépassent largement la seule question du banc de touche.

Au final, ce sondage révèle une tendance claire : malgré les critiques adressées à la direction, c’est avant tout le groupe de joueurs qui apparaît comme le premier responsable de la saison ratée aux yeux des supporters. Un constat qui risque d’alimenter encore davantage les débats à l’approche d’un été qui s’annonce crucial pour l’avenir des Verts.