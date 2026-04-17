ASSE : une menace inattendue plane sur les Verts, Adrien Ponsard les prévient !

L’ancien attaquant des Verts, Adrien Ponsard, est épaté par Rodez, où l’ASSE va se déplacer dans une quinzaine de jours…

L’ASSE se déplace à Bastia ce week-end avant la réception de Troyes, un choc qui sera suivi par un déplacement à Rodez, puis pour terminer la réception d’Amiens. Un calendrier qui fait réagir Adrien Ponsard, l’ancien attaquant du club forézien.

« Ce sera dur de gagner à Rodez »

« J’étais au stade samedi dernier. Ce n’était pas facile. Dunkerque a une belle équipe. L’ASSE a été en dessous par rapport à ce qu’elle avait produit contre Annecy, mais elle a su profiter des erreurs de Dunkerque, en contrant les relances nordistes plein axe sur les deux buts, grâce aux interceptions de Boakye et Jaber. Avec le match nul du Mans et la défaite de Troyes, l’ASSE a fait une super opération. J’ai vu Rodez-Troyes à la télé et cette équipe de Rodez m’a épaté. Troyes n’a plus vu le jour après avoir ouvert le score. Rodez a mis beaucoup d’impact. C’est vraiment une belle équipe, généreuse. Ce sera dur de gagner là-bas. »

« Bastia a pris un coup de massue en perdant au Red Star »

Et à Ponsard d’ajouter… « Samedi, je pense qu’on va enchaîner à Bastia. Je ne pense pas qu’on se fera accrocher. Bastia a pris un coup de massue en perdant au Red Star après avoir mené 3-1 à la mi-temps. Si on gagne à Bastia, ça va être le feu contre Troyes. Le Chaudron va être plein. Ce sera vraiment le match à ne pas rater. »

« Jaber va faire du bien »

Selon Ponsard, l’ASSE est sur la voir royale pour remonter en Ligue 1… « Montanier fait du super boulot. Il est invaincu. 7 victoires et 2 nuls, franchement chapeau ! Il n’y a pas photo avec Horneland. Il a redressé l’équipe de manière remarquable, avec l’apport des recrues, Le Cardinal et Kanté, même si je trouve que Kanté a tendance à marquer un peu le pas. On prend beaucoup moins de buts qu’avec Horneland, et je trouve qu’on ne souligne pas assez ce que fait Nadé. Avec Le Cardinal, Nadé, Pedro et Old, on a enfin une défense digne de ce nom, et une équipe qui défend plus en bloc. En plus, Jaber est de retour. Il va faire du bien. On l’a déjà vu avec son pressing qui a permis à Davitashvili d’inscrire le but de la victoire contre Dunkerque. »