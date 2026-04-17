La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’ASSE accélère déjà en coulisses pour son mercato. Dans le viseur des Verts, un profil expérimenté… que le FC Nantes tente de le faire signer cet été.

La bataille des transferts bat déjà son plein en coulisses. Alors que la saison n’a pas encore livré son verdict, le mercato estival s’invite déjà dans les coulisses. Et du côté de l’ASSE, les intentions sont claires : anticiper la Ligue 1 et frapper vite.

Guilbert plait à l’ASSE

Selon nos informations, les Verts ont coché un nom bien précis dans cette optique: Frédéric Guilbert. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin, le défenseur de 31 ans pourrait bien être l’un des dossiers chauds de l’intersaison. Profil expérimenté, habitué aux joutes de Ligue 1, il coche toutes les cases recherchées par Kilmer Sports Ventures en cas de remontée dans l’élite.

Le club du Forez, qui anticipe notamment le probable départ de Dennis Appiah, souhaite renforcer son couloir droit avec un joueur fiable et rompu au haut niveau. L’idée : encadrer la jeunesse, à l’image de Kévin Pedro, sur qui les dirigeants comptent pour l’avenir.

Le FC Nantes contre-attaque

Mais le dossier est loin d’être simple. Conscients de la qualité de leur défenseur, les dirigeants du FC Nantes tentent déjà de verrouiller la situation. Leur stratégie est claire : proposer à Guilbert un maintien de salaire, sans baisse automatique en cas de relégation en Ligue 2.

Un geste fort, preuve que le FC Nantes veut éviter de perdre l’un de ses éléments les plus expérimentés pour une opération de remontée immédiate en Ligue 1.

La présence de Troyes complique l’équation

L’ASSE n’est pas seule sur le coup. Selon nos informations, Troyes suit également le dossier de très près. Comme Saint-Étienne, le club aubois voit en Guilbert un défenseur capable d’apporter immédiatement de la solidité et de l’expérience en cas de remontée en Ligue 1. Autant dire que la bataille s’annonce intense pour convaincre le joueur.

Pour Kilmer Sports, très actif en coulisses, ce dossier pourrait marquer un premier signal fort du mercato stéphanois. Attirer un joueur expérimenté, courtisé et encore compétitif en Ligue 1 enverrait un message clair sur les ambitions du club. Reste désormais à savoir si le FC Nantes parviendra à retenir son joueur… ou si l’ASSE réussira à frapper un premier grand coup.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2