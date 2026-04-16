18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert, mais du côté de l’AS Saint-Étienne, certains dossiers avancent déjà en coulisses. Et un nom revient avec insistance : celui d’Abdoulaye Kanté. Arrivé cet hiver en prêt en provenance de Middlesbrough FC, le milieu de terrain a rapidement marqué les esprits. Par ses performances, mais aussi par son état d’esprit, il semble déjà s’imposer comme une priorité pour la saison prochaine. Et surtout, il peut compter sur un soutien de poids : celui de son entraîneur Philippe Montanier.

Kanté conquis par l’ASSE : “je suis très heureux ici”

Dès ses premières semaines, Abdoulaye Kanté a affiché une intégration réussie. En conférence de presse, il n’a pas caché son enthousiasme :

Très vite, le joueur a retrouvé confiance :

« Je suis assez content de mes débuts, même si je peux apporter encore plus, surtout offensivement. »

Mais c’est surtout l’environnement du club qui l’a marqué :

« J’ai été super bien accueilli. Le groupe est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance. »

Un discours qui traduit un réel bien-être… et qui pèse forcément dans la balance pour son avenir.

Le Chaudron a fait la différence

Comme beaucoup avant lui, Abdoulaye Kanté a été touché par l’atmosphère unique de l’AS Saint-Étienne.

« Avant mon arrivée, j’avais regardé le match contre Boulogne-sur-Mer… j’avais hâte de jouer. »

Et une fois sur le terrain, la magie a opéré :

« Je suis très heureux de porter ce maillot, de jouer dans le Chaudron. L’engouement est exceptionnel… je n’avais jamais vu ça ! »

Un attachement fort, qui explique aussi sa volonté de poursuivre l’aventure.

Montanier valide : “un profil indispensable”

Mais la vraie confirmation vient du staff. Et les mots de Philippe Montanier sont sans équivoque :

« Alpha est un milieu polyvalent, capable de récupérer et de bien ressortir les ballons. Il dynamise le jeu et il est toujours joyeux, ce qui est important. »

L’entraîneur insiste aussi sur son importance dans le groupe :

« Il participe beaucoup à la bonne atmosphère, il est très apprécié de ses coéquipiers et très performant. »

Avant de conclure avec un message fort :

« Il a un profil indispensable pour l’équilibre de l’équipe. »

Un véritable adoubement.

ASSE : une priorité déjà identifiée pour le mercato

Entre les déclarations du joueur et celles de son entraîneur, le message est clair : Abdoulaye Kanté coche toutes les cases pour rester à l’AS Saint-Étienne.

Et lui-même ne cache pas ses intentions :

« Si j’ai envie de m’installer ici ? Oui bien sûr ! »

Dans un mercato souvent incertain, disposer d’un joueur convaincu par le projet est un avantage majeur.

Une recrue déjà validée… reste à conclure

Tout semble aligné pour une prolongation de l’aventure entre AS Saint-Étienne et Abdoulaye Kanté.

joueur convaincu

entraîneur séduit

groupe conquis

Reste désormais à transformer l’essai avec Middlesbrough FC.