FC Nantes : la prédiction choc d’Adil Rami sur l’avenir des Canaris

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La situation devient critique pour le FC Nantes. Après un match nul frustrant face à l’AJ Auxerre (0-0), les Canaris s’enfoncent un peu plus dans la zone dangereuse. Et pour Adil Rami, le verdict est déjà presque tombé…

Invité de l’émission Le Club sur Ligue 1+, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas mâché ses mots : selon lui, Nantes est condamné à descendre en Ligue 2.

“C’est cuit” : la sortie sans filtre de Rami

Interrogé par Thibault Le Rol sur les chances de maintien du FC Nantes, Adil Rami a été très clair :

« Le calendrier de Nantes est incroyable. Ils vont recevoir Brest, ensuite ils vont enchaîner avec le PSG, Rennes, Marseille et Lens… Je pense sincèrement que c’est cuit. »

Avant de tempérer légèrement :

« Dans le football, il y a toujours des surprises… mais là, ça va être compliqué. »

Une déclaration choc qui illustre l’inquiétude grandissante autour du club nantais.

Un calendrier infernal pour les Canaris

Et difficile de lui donner tort. Le FC Nantes va devoir affronter une série de matchs particulièrement relevés :

Stade Brestois 29

Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC

Olympique de Marseille

RC Lens

Soit une succession d’équipes du haut de tableau ou en pleine dynamique.

Dans une lutte pour le maintien, ce type de calendrier peut être fatal.

Nantes dos au mur avant le sprint final

Avant la dernière journée face au Toulouse FC, le FC Nantes n’aura quasiment pas le droit à l’erreur.

Les joueurs d’Anthony Lopes devront impérativement prendre des points rapidement, sous peine d’arriver condamnés lors du dernier match de la saison.

Le prochain rendez-vous face à Brest s’annonce déjà décisif.

Un maintien encore possible ?

Malgré ce contexte alarmant, tout n’est pas encore joué.

Le football a souvent prouvé qu’il pouvait réserver des scénarios inattendus. Une série positive peut totalement relancer une équipe… même dans une situation critique.

Mais pour cela, le FC Nantes devra réaliser un exploit.

Nantes au bord du précipice

Entre résultats décevants et calendrier infernal, le FC Nantes joue sa survie dans l’élite.

? Et la sortie d’Adil Rami ne fait qu’accentuer la pression.

Une question se pose désormais :

les Canaris peuvent-ils encore déjouer tous les pronostics ?