FC Nantes : la piste Nicolas Usaï prend déjà un énorme coup de froid

Annoncée par l’insider Mohamed Toubache-Ter, la piste Nicolas Usaï comme cible du FC Nantes a été nettement refroidie.

Une nouvelle rumeur autour du futur banc du FC Nantes vient d’être rapidement éteinte. Alors que certains bruits circulaient sur une possible piste menant à Nicolas Usai pour occuper le poste d’entraîneur la saison prochaine, le journaliste David Phelippeau a formellement démenti cette information.

Un démenti clair et sans ambiguïté

Sur son compte X (anciennement Twitter), le journaliste spécialisé du FC Nantes a été catégorique :

« Non, à ce jour, Nicolas Usai n’est pas une piste pour le poste de coach du FC Nantes la saison prochaine »

Une déclaration brève mais suffisante pour calmer les spéculations autour d’un éventuel changement sur le banc des Canaris.

Une rumeur rapidement écartée

Ces dernières semaines, plusieurs noms circulent autour du FC Nantes en vue de la saison prochaine, alimentant les discussions des supporters et des réseaux sociaux. Mais dans ce cas précis, la piste Nicolas Usai ne reposerait sur aucun élément concret selon les informations relayées par le journaliste.

Le message est donc limpide : aucune discussion avancée, aucune négociation, et surtout aucune intention confirmée du club à ce stade.

Une situation encore floue pour le banc nantais

Si cette rumeur est désormais éteinte, la situation du poste d’entraîneur reste, elle, toujours ouverte. Le club continue d’avancer dans la préparation de l’après Vahid Halilhodžić, dans un contexte où plusieurs options sont étudiées en interne, sans savoir pour l’instant si Nantes évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine.