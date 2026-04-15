FC Nantes : qui est Nicolas Usaï, le possible futur entraîneur des Canaris ?

Pour remplacer Vahid Halilhodzic la saison prochaine, la direction du FC Nantes penserait à l’ancien coach du Pau FC, Nicolas Usaï. Portrait.

Que le FC Nantes se maintienne en Ligue 1 ou qu’il soit relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison, Vahid Halilhodžić ne poursuivra pas son aventure sur le banc des Canaris. Le coach franco-bosnien a en effet répété à plusieurs reprises, depuis son arrivée, que son passage dans le club nantais se terminerait cet été.

Dans ce contexte, les dirigeants du FCN anticipent déjà l’après-Halilhodzic et travaillent sur la piste d’un nouvel entraîneur. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le profil de Nicolas Usaï serait notamment étudié par les Kita en cas de descente en Ligue 2.

Un parcours construit dans la durée

Nicolas Usaï est un entraîneur français né en 1974, passé par plusieurs clubs du football hexagonal où il s’est forgé une réputation de technicien rigoureux et pragmatique. Ancien joueur sans véritable carrière professionnelle au haut niveau, il s’est rapidement tourné vers le coaching. Il a gravi les échelons progressivement, en commençant dans le football amateur avant d’accéder au monde professionnel, souvent dans des contextes de transition ou de reconstruction.

Une expérience solide en Ligue 2

Il se fait véritablement connaître sur la scène professionnelle lors de ses passages à l’AC Arles-Avignon puis à l’US Orléans. À Orléans, il parvient notamment à stabiliser l’équipe en Ligue 2 malgré des moyens limités, en s’appuyant sur une organisation défensive structurée et une discipline collective importante. Son travail est alors salué pour sa capacité à maintenir un groupe compétitif dans des contextes parfois difficiles.

Un profil de « coach de mission »

Plus récemment, Nicolas Usaï a dirigé le Pau FC, poursuivant son rôle d’entraîneur chargé d’assurer la stabilité sportive dans un championnat exigeant. Son style repose davantage sur l’efficacité et la solidité que sur la recherche d’un jeu spectaculaire. Gestion des temps faibles, rigueur tactique et cohésion du groupe font partie de ses principales caractéristiques, ce qui explique pourquoi son profil est souvent associé à des clubs en difficulté ou en phase de reconstruction.