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FRANCE

FC Nantes : un ancien de l’OM pour l’après-Halilhodzic fait hurler les supporters

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 13:17
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Nicolas Usai avant un match de Pau, à Montpellier.

Selon Mohamed Toubache-Ter, le FC Nantes aurait une idée précise de son futur entraîneur en cas de descente en Ligue 2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas l’unanimité.

On ne sait pas encore s’il s’agit d’une information sérieuse ou d’une plaisanterie. Mais ce mercredi, après avoir annoncé que le FC Metz aurait pour priorité de recruter Olivier Pantaloni, en fin de contrat à Lorient et qui a annoncé son départ, Mohamed Toubache-Ter a été interrogé par Emmanuel Merceron sur le souhait du FC Nantes pour son futur coach. Car, à l’instar du club lorrain, les Canaris devraient descendre en Ligue 2 au terme de la saison. L’insider a répondu : « En Ligue 2, Nantes mettre une option sur Nicolas Usaï… ».

Un entraîneur n’ayant jamais participé à une montée en L1…

Ancien défenseur formé à l’OM, Usaï a effectué la totalité de sa carrière d’entraîneur dans les divisions inférieures. Ces trois dernières saisons, il était à Pau, dont il a été limogé le 24 janvier. Auparavant, il était à Orléans (2022-23), à Nîmes (janvier-novembre 2022), à Châteauroux (2018-20)… Il n’a jamais participé à une montée dans l’élite et sa moyenne de points depuis le début de sa carrière n’a jamais dépassé 1,62. C’était avec Sedan entre 2016 et 2018. Bref, un profil pas vraiment sexy qui a fait hurler les supporters dans les commentaires sous l’information de Toubache-Ter.

Mais c’est la première fois que le nom de Nicolas Usaï est associé au FC Nantes. Les choses ont encore le temps d’évoluer et les Kita de nous surprendre. Ce ne serait pas la première fois…

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