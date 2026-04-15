L’arbitre désigné pour officier lors de FC Nantes-Brest, dimanche, ne réussit pas spécialement aux Canaris mais c’est encore pire avec les Finistériens !

L’espoir du maintien s’est envolé pour le FC Nantes après les deux 0-0 contre le FC Metz et l’AJ Auxerre. Incapables d’inscrire un but en deux matches à la lanterne rouge de la Ligue 1, les Canaris ont été plus vaillants à l’Abbé-Deschamps mais faute d’avoir réussi à prendre les trois points, ils restent à cinq longueurs de l’actuel barragiste. Et vu la suite de leur calendrier, avec des déplacements à Rennes, Paris et Lens ou encore la réception de l’OM, il n’est plus possible de rêver. Terminer la saison la tête haute devient l’unique objectif et cela passe par un succès face à Brest dimanche.

Un jeune arbitre face au SB29

Pour cette rencontre, la direction technique de l’arbitrage a décidé de nommer Guillaume Paradis. Un Sarthois de 32 ans encore jeune au plus haut niveau. Pour preuve, il n’a dirigé qu’un seul match du FC Nantes, le 13 septembre 2025 à Nice (0-1). Ce jour-là, l’équipe alors dirigée par Luis Castro avait sorti un non-match inquiétant mais finalement assez révélateur de ce qui allait arriver ensuite. La bonne nouvelle, c’est que M. Paradis réussit encore moins au SB29, qui s’est incliné à domicile contre Toulouse (0-2) en janvier sous sa direction.

En cette saison catastrophique pour la Maison Jaune, on cherche les points positifs où l’on peut. Savoir que l’arbitre n’est pas un chat noir des Canaris en est un…

Arbitrage. Guillaume Paradis au sifflet du match FC Nantes – Stade Brestois #FCNantes https://t.co/WYuoVzGvCG — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2