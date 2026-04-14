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FRANCE

FC Nantes Mercato : une recrue validée, les Kita cherchent déjà un nouveau coach

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 08:00
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Waldemar Kita (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

S’il garde un infime espoir de maintien, Waldemar Kita se pencherait déjà sur la succession de Vahid Halilhodzic en cas de Ligue 2.

Le flou est total au FC Nantes. Entre un maintien encore possible sur le papier et une relégation qui se rapproche dangereusement, la direction avance sur une ligne de crête… tout en préparant déjà l’avenir. Première tendance forte : un renfort serait déjà dans les tuyaux. Comme déjà indiqué hier soir, les dirigeants du FC Nantes envisagent sérieusement de conserver Frédéric Guilbert, dont le contrat arrive à échéance en juin. Une volonté claire de sécuriser certains profils, même en cas de descente en Ligue 2.

« On commence déjà à réfléchir au futur entraîneur »

Mais au-delà de l’effectif, c’est surtout le banc qui concentre les réflexions. Car sauf énorme retournement de situation, Vahid Halilhodžić ne prolongera pas l’aventure au-delà de son contrat actuel.  « La famille Kita est dans un entre deux, explique le journaliste David Phelippeau au micro d’Ici Loire Océan. S’il y avait eu défaite, à Auxerre, les carottes étaient cuites. Là, la direction basculait totalement sur la préparation de la Ligue 2. Mais avec ce nul, on reste dans un entre-deux. Il n’empêche, en coulisse, on commence déjà à réfléchir à l’entraîneur qui dirigera ce club l’an prochain, sachant que Vahid Halilhodžić n’ira pas au delà de son contrat qui se termine en juin. »

Le FC Nantes doit gérer l’urgence 

En interne, la succession du technicien bosnien est déjà à l’étude au FC Nantes. Un signal fort, qui montre que le club anticipe sérieusement un changement de cycle. « Il faut que cette équipe gagne quatre matches, soit autant que depuis le début de la saison », poursuit notre confrère, illustrant l’ampleur du défi sportif. Malgré un nul qui entretient un mince espoir, la direction reste dans un entre-deux inconfortable. Car si le maintien n’est pas totalement enterré, la préparation d’un projet en Ligue 2 est déjà bien avancée en coulisses. Le constat est clair : le FC Nantes doit gérer l’urgence… tout en pensant à demain. Et dans ce contexte, le choix du futur entraîneur sera déterminant pour relancer un club en perte de repères.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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