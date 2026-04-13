Candidat assumé au rachat du FC Nantes, le Collectif Nantais a passé la main devant le refus catégorique de Waldemar Kita. Cela n’a pas empêché de faire de belles choses.

C’est la fin d’un chapitre, mais pas sans impact. Le Collectif Nantais, porté notamment par des figures comme Mickaël Landreau, a officiellement tourné la page de son ambition de racheter le FC Nantes.

Le chapitre du rachat du FC Nantes est clos

Face au refus catégorique de la famille Kita, le projet de reprise du FC Nantes n’a pas pu aboutir. Mais loin de disparaître sans trace, le collectif a choisi de conclure son initiative par un geste fort. Selon les dernières informations venues de la Cité des Ducs, le Collectif Nantais va verser 10 000 euros à 12 associations locales situées dans les environs de Nantes.

Une action symbolique, mais aussi très concrète, qui vient marquer la fin de cette aventure. Ce choix permet de transformer un projet avorté en action utile pour le territoire. Une manière de réorienter l’énergie mobilisée autour de la reprise vers des causes locales, au bénéfice d’associations engagées dans la vie nantaise.

Le geste fort du Collectif Nantais

Au-delà du sportif, cet épisode illustre une nouvelle fois les tensions persistantes autour de la gouvernance du FC Nantes. Entre volonté de changement et maintien du statu quo, le club reste au centre de débats structurels importants. Mais pour le Collectif Nantais, l’heure est désormais au bilan.

Le projet de rachat est terminé, mais l’initiative laisse derrière elle une empreinte locale significative. Un épilogue sobre, mais symbolique, qui clôt une tentative ambitieuse de changement à la tête du FC Nantes. Uue page se tourne chez les supporters des Canaris.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)