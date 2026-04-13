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[08:40]OL, FC Nantes, Stade Rennais, LOSC : l’équipe type de la 29e journée de Ligue 1 
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OL, FC Nantes, Stade Rennais, LOSC : l’équipe type de la 29e journée de Ligue 1 

Par Bastien Aubert - 13 Avr 2026, 08:40
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Nicolas Cozza (FC Nantes)

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 29e journée de Ligue 1… avec un joueur du FC Nantes ! 

A la grande surprise, un joueur du FC Nantes en fait partie : Nicolas Cozza. L’habituel latéral gauche a détonné au poste de défenseur central à Auxerre (0-0), avec pas moins de 6 ballons récupérés. Une vraie bonne prestation du Canari.

Derrière lui, Dominik Greif a réussi quelques prouesses dans les cages de l’OL face au FC Lorient (2-0). Les deux Lillois Thomas Meunier et Romain Perraud ont brillé à Toulouse (4-0) pour reprendre la troisième place de Ligue 1 à l’OM, où aucun joueur n’est sorti du lot devant le FC Metz (2-1).

Benjamin André a lui aussi éclaté avec le Rennais Mousa Al-Tamari, buteur contre le SCO d’Angers. Dernier joueur du LOSC à intégrer ce onze prestigieux : Matias Fernandez-Pardo, auteur d’un but et d’une prestation lumineuse à Toulouse. 

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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