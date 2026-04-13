En cas de relégation du FC Nantes en Ligue 2 en fin de saison, les Canaris auraient déjà leur premier renfort assuré : l’attaquant Moustapha Dabo, qui porte déjà le maillot des Bleuets à 18 ans.

C’est un scénario que le FC Nantes ne peut plus ignorer. À l’approche de la fin de saison, la menace d’une relégation en Ligue 2 devient de plus en plus concrète. Mais en coulisses, les Canaris ont déjà commencé à préparer l’après. Et une première piste très prometteuse se dessine.

« Il devrait avoir pas mal de minutes si le FC Nantes descend »

En cas de descente, le club nantais pourrait miser sur Moustapha Dabo, un jeune attaquant de 18 ans qui commence déjà à faire parler de lui. Encore peu connu du grand public, le joueur porte pourtant déjà le maillot des Bleuets, preuve de son potentiel et de la confiance placée en lui. En octobre dernier, il avait notamment détoné lors de Maroc – France, en délivrant une passe décisive pour le Monégasque Lucas Michel… Cette saison, il a déjà disputé une dizaine de matchs en National, une première expérience chez les seniors qui pourrait accélérer sa progression. Pour Emmanuel Merceron, observateur attentif du FC Nantes, la tendance est claire : « Je vois que le petit Moustapha Dabo est déjà à 10 matchs joués en National. Il devrait avoir pas mal de minutes en L2 l’an prochain lui si le FC Nantes descend. »

Dabo, le futur du FC Nantes ?

Un message qui en dit long sur les intentions du club. Plutôt que de reconstruire uniquement avec des joueurs expérimentés, le FC Nantes pourrait faire le choix d’intégrer rapidement ses jeunes talents dans la rotation. Un pari risqué, mais potentiellement gagnant. Dans un championnat comme la Ligue 2, l’énergie et l’insouciance de la jeunesse peuvent faire la différence.

Et Dabo semble avoir le profil idéal pour s’imposer progressivement. Reste évidemment une inconnue majeure : l’issue de la saison. Car tant que le maintien reste mathématiquement possible, le FC Nantes continuera de se battre pour rester dans l’élite. Mais en parallèle, le club anticipe. Et l’émergence de Moustapha Dabo pourrait bien incarner le début d’un nouveau cycle. À Nantes, l’avenir se prépare déjà. Et il pourrait bien passer par un crack encore méconnu… mais déjà très attendu.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)