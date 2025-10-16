Moustapha Dabo, le nouveau crack du FC Nantes ?
Louis Chrestian
16 octobre 2025

Entré en jeu à la mi-temps de la demi-finale France – Maroc, le jeune Moustapha Dabo, pur produit du centre de formation nantais, a changé le visage du match. Aligné sur le côté droit de l’attaque, le Canari a dynamité la défense marocaine avant de délivrer une superbe passe décisive pour Lucas Michel, l’attaquant de l’AS Monaco… un joueur que le FC Nantes suivait de très près l’été dernier.

Grâce à cette action, les Bleuets sont revenus dans la partie, confirmant une nouvelle fois que la relève tricolore est pleine de promesses et que le FC Nantes possède une pépite en devenir.

Un duo prometteur à l’horizon ?
Imaginons un instant : Lucas Michel et Moustapha Dabo réunis sous le maillot nantais dans les prochaines années… L’idée fait déjà rêver les supporters des Canaris. Dabo, lui, continue d’impressionner par sa vitesse, sa qualité de centre et sa maturité balle au pied, des qualités rares à seulement 18 ans.

Du côté de la Beaujoire, Luis Castro peine encore à trouver la bonne animation offensive en Ligue 1. Et certains observateurs n’excluent pas de voir Moustapha Dabo intégré au groupe professionnel plus tôt que prévu, tant son profil apporte ce qui manque aujourd’hui à l’attaque nantaise : de la créativité, de la percussion et de l’audace.
Le futur du FC Nantes est déjà en marche, et il pourrait bien s’appeler Moustapha Dabo.

