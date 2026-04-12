FC Nantes : une ancienne piste du RC Lens pour remplacer Halilhodžić ?

Un nouveau nom a été soufflé autour du FC Nantes pour s’asseoir sur le banc la saison prochaine.

Le FC Nantes traverse une nouvelle zone de turbulences sportives et structurelles, alors que des rumeurs persistantes évoquent un possible retour officieux de l’agent Mogi Bayat autour du club. Dans le même temps, le nom de Luka Elsner circule déjà en coulisses comme potentiel candidat pour le poste d’entraîneur en cas de changement sur le banc.

La saison actuelle du FC Nantes est marquée par une grande instabilité sportive. Le club enchaîne les résultats difficiles en Ligue 1, avec une dynamique globalement négative et plusieurs changements d’entraîneurs en cours de saison, avec désormais Vahid Halilhodžić ayant pris le relais. Dans ce contexte fragile, chaque mouvement en interne ou chaque rumeur de retour d’influence externe prend une ampleur particulière.

Mogi Bayat, un retour officieux qui interroge

Selon plusieurs rumeurs circulant autour du club et relayées sur les réseaux sociaux, Mogi Bayat serait de nouveau “dans les parages” du FC Nantes.

Pour rappel, l’agent belgo-iranien a longtemps été une figure influente du marché des transferts en Ligue 1, et son nom reste associé à de nombreux dossiers passés au sein du club nantais. Aucun élément officiel ne confirme aujourd’hui un retour formel, mais la simple évocation de sa présence dans l’entourage du club suffit à relancer les interrogations sur la gouvernance sportive actuelle.

Luka Elsner, une piste crédible en cas de changement d’entraîneur ?

En ce sens, un nom pourrait revenir avec insistance concernant le futur coach nantais : celui de Luka Elsner, qui a pour agent… Mogi Bayat. Ancien entraîneur du Havre AC, avec lequel il a été sacré champion de Ligue 2 en 2023 et élu meilleur entraîneur du championnat cette même année, le technicien slovène s’est forgé une réputation solide en France. Pour rappel, Elsner avait été un profil étudié par le RC Lens l’été dernier au moment de remplacer Will Still.

Reste à voir si l’entraîneur de 43 ans, sous contrat avec le KS Cracovia en Pologne, sera dans la short-list des Kita avec l’influence de Mogi Bayat. Avec 82 matchs de Ligue 1 et 43 de Ligue 2 à son actif en tant que coach, Elsner pourrait donc représenter une vraie alternative pour remplacer Halilhodžić, que le FCN se maintienne ou non.