FC Nantes : Kita détruit en direct, son avenir au club est définitivement réglé !

Sur le plateau de RTL après le nul du FC Nantes face à Auxerre, les journalistes ont démonté Waldemar Kita.

Le FC Nantes traverse une saison catastrophique et se dirige dangereusement vers une relégation en Ligue 2. Malgré cette situation sportive alarmante, tout indique que le propriétaire Waldemar Kita n’a aucune intention de quitter le club, même en cas de descente.

Une situation sportive presque irréversible

Après son match nul face à l’AJ Auxerre (0-0), Nantes est toujours englué dans la zone rouge. Le club pointe à la 17e place avec un total de 19 points et ne dispose que de six matchs pour tenter de se sauver. Le calendrier à venir s’annonce particulièrement difficile avec notamment des confrontations contre le PSG, l’OM, Lens ou encore Rennes.

Dans ce contexte, on estime très clairement que la relégation devient un scénario très probable, avec une dynamique négative et des chances de maintien qui se réduisent match après match.

Waldemar Kita, un départ toujours improbable

Alors que de nombreux supporters espèrent une vente du club en cas de relégation, les signaux actuels vont dans le sens inverse. Sur RTL après le match, les journalistes de la radio ont totalement dézingué Waldemar Kita, à commencer par Philippe Audouin, qui pense que les Kita n’ont aucune volonté de se séparer du FC Nantes :

« Ils n’ont pas envie de se séparer du club en Ligue 2, que deviendrait Franck Kita s’il n’y avait plus le FC Nantes ? Et puis Waldemar Kita adore le foot et c’est quelqu’un de très narcissique, de mégalo. Il ne veut pas se passer du foot, c’est pour ça qu’il est là 18 ans après avoir racheté le club, après avoir passé 4 ans en Ligue 2. Il y tient, c’est son jouet ».

Le journaliste Dave Appadoo va dans le même sens en décrivant un président persuadé de maîtriser le football :

« Il est persuadé de connaître le foot mieux que n’importe qui. Pour l’anecdote, je l’avais interviewé il y a quelques années dans ses bureaux parisiens. Très sérieusement, il m’a dit « Vous savez, j’ai vraiment les compétences pour entraîner. Je saurais le faire mieux que les autres, c’est juste que je suis président. J’ai des idées, je saurais comment faire ». Derrière, des gens qui le connaissent m’ont expliqué que s’il mange dans un resto étoilé, il est capable d’aller voir le chef pour lui dire comment faire le plat ».

Une vente du club peu probable même en Ligue 2

Contrairement aux attentes d’une partie des supporters, une relégation ne garantirait pas un changement de propriétaire. Kita devrait donc rester avec l’ambition de tenter une remontée immédiate plutôt que de vendre dans un contexte défavorable.

Dans l’entourage du club, l’idée dominante reste que le FC Nantes est un projet personnel fortement lié à la famille Kita.

Un avenir très incertain pour les Canaris

Sportivement au bord du gouffre, le FC Nantes pourrait retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Mais sur le plan institutionnel, aucun bouleversement majeur ne semble se dessiner.

Pour les supporters, le scénario d’un “après Kita” reste donc encore très lointain, et leur fameux chant « Casse-toi Waldemar, prends ton fils avec toi, casse-toi Waldemar » devrait encore résonner à domicile comme à l’extérieur.