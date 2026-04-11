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FRANCE

FC Nantes : Halihodzic annonce que Waldemar Kita l’a remercié après Auxerre

Par Fabien Chorlet - 11 Avr 2026, 22:09
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Vahid Halihodzic lors d'AJ Auxerre - FC Nantes

Vahid Halihodzic a révélé qu’il avait échangé avec Waldemar Kita après le match nul du FC Nantes contre l’AJ Auxerre (0-0).

Bien que dominateur dans les intentions et les occasions, le FC Nantes n’a pas su faire mieux qu’un match nul contre l’AJ Auxerre (0-0) dans la petite finale pour les barrages. Un résultat qui rapproche les Canaris d’une relégation en Ligue 2, le FCN restant 17e et premier relégable à cinq points de l’AJA, 16et barragiste.

« Waldemar Kita m’a dit « merci » ce soir »

En conférence de presse d’après-match, Vahid Halihodzic a annoncé que Waldemar Kita l’avait remercié pour le travail effectué depuis son arrivée sur le banc nantais. « Je suis vraiment venu pour essayer de donner un coup de main dans une situation presque dramatique. Au départ, j’ai écrit une lettre en disant « non merci, allez Nantes ! ». Mais les dirigeants ont tellement insisté… Le président (Waldemar Kita) m’a dit « merci » ce soir « , a confié le technicien franco-bosnien devant les médias.

« Il y a beaucoup de frustation »

Le coach du FC Nantes a, par ailleurs, partagé sa frustration quant au résultat. « Il y a beaucoup de frustration, forcément. On est venu ici pour gagner. Je pense que les gars ont fait un bon match. Il y a eu un peu de déchet technique car le terrain est très glissant. Quelques passes mieux ajustées auraient permis de faire la différence. On aurait dû décrocher cette victoire. Après le match, je les ai félicités. Leur prestation n’avait rien à voir avec celle de Metz. Il fallait juste marquer un petit but… On a eu des occasions mais on les a manquées. Je suis frustré car on a donné tout ce qu’on pouvait. »

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