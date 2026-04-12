FC Nantes : Halilhodzic a lâché une vérité assez gênante sur ses joueurs après Auxerre

Après le nul du FC Nantes à Auxerre, Vahid Halilhodzic s’est montré positif concernant les barrages, et a également fait un aveu sur son équipe.

Le FC Nantes s’enfonce un peu plus dans le doute. Après le match nul (0-0) sur la pelouse de l’AJ Auxerre, ce samedi, les Canaris restent à cinq points de leur concurrent direct pour le maintien. Une situation critique à l’approche d’une fin de saison sous haute tension. Face à cette urgence, Vahid Halilhodzic n’a pas caché son inquiétude. Mais derrière le constat alarmant, le technicien veut encore croire à un sursaut.

Halilhodzic pointe du doigt ses joueurs : « pourquoi vous ne jouez pas comme ça en match ? »

Le constat est brutal : Nantes devait gagner, mais n’y arrive plus. Deux matches nuls face à des concurrents directs, Metz et Auxerre, ont freiné une remontée déjà fragile. Mais pour autant, Halilhodzic croit toujours au maintien via les barrages.

« Dans le sport, tout est possible. On reste mobilisé. Les gars font de super entraînements, un super travail. Avant cette rencontre on a fait un petit match entre nous et il y avait vraiment de très beaux mouvements, de la vitesse dans le jeu. Je leur ai dit, pourquoi vous ne jouez pas comme ça en match ? C’est vraiment frustrant et difficile parce qu’on voulait vraiment revenir sur Auxerre », a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest-France.

Un décalage frustrant qui résume parfaitement la saison nantaise : des intentions, mais trop peu de résultats. Car dans cette lutte pour le maintien, seule la réalité du classement compte — et elle est implacable.

« Il faut un déclic »

À Auxerre, le scénario s’est répété : une équipe volontaire, mais inefficace. Dans ce « match de la peur », aucune des deux formations n’a su faire la différence, malgré plusieurs situations de part et d’autre. Résultat : Nantes n’avance plus, et ce nul laisse les Canaris sous pression, d’autant que le calendrier à venir s’annonce redoutable. Le club est désormais condamné à un quasi sans-faute pour espérer se sauver.

Pour l’entraîneur nantais, la clé est claire : tout peut basculer… sur un seul match. « Il faut un déclic, gagner un match. On l’a déjà vu avec des équipes comme Rennes, Lille et même Nantes. Une victoire peut en amener d’autres et déclencher une série. Un succès et l’équipe devient d’un coup plus performante, plus sûre d’elle. Les gars ont vraiment la volonté de faire de bonnes choses mais ils ne gagnent pas. Ce soir, qu’est-ce que je peux dire ? Les gars se sont battus, ils sont fatigués ».

Halilhodzic s’appuie sur des exemples récents en Ligue 1 : des équipes capables de lancer une dynamique salvatrice après un simple succès. Mais encore faut-il y parvenir. Car aujourd’hui, Nantes lutte autant contre ses adversaires que contre un blocage mental.

Le FC Nantes encore en vie ?

Malgré les difficultés, le technicien a refusé d’accabler ses joueurs, et un constat lucide se pose : le FC Nantes n’est pas une équipe qui lâche, mais une équipe qui doute. Et dans une fin de saison sous pression extrême, la frontière entre espoir et résignation est mince.

À cinq points du maintien, Nantes joue désormais sa survie match après match. Chaque rencontre devient une finale. Le problème ? Le temps presse, et les occasions manquées ne se rattrapent pas.

Entre frustration, fatigue et espoir fragile, le message de Vahid Halilhodzic est clair : le FC Nantes est encore en vie… mais pour combien de temps ?