Les supporters du FC Nantes ont tranché : les Canaris joueront en Ligue 2 la saison prochaine.

Le FC Nantes est au bord du gouffre… et ses supporters semblent déjà avoir tranché. Selon un sondage publié par But!, la tendance est claire : les Canaris sont condamnés à descendre en Ligue 2. À la question « le FC Nantes doit-il déjà préparer la saison prochaine en Ligue 2 ? », les réponses sont sans équivoque.

72,7 % des votants estiment que « c’est cuit en Ligue 1 », un chiffre massif qui traduit une perte totale de confiance autour du club. Pire encore, seuls 4,5 % des supporters croient encore au maintien. Un signal extrêmement fort, qui montre à quel point l’espoir s’est effondré au fil des semaines. Entre les résultats décevants et le manque de réaction sur le terrain, la rupture semble consommée.

Les supporters du FC Nantes ne croient plus au miracle

Dans ce contexte, 18,2 % des fans appellent à anticiper immédiatement la Ligue 2, preuve que certains préfèrent déjà se projeter plutôt que de s’accrocher à un espoir jugé trop fragile. Ce sondage met en lumière un malaise profond. Au-delà des résultats, c’est toute la gestion du club qui est pointée du doigt. Les Kita, à la tête du FC Nantes, voient la pression monter alors que la relégation semble de plus en plus probable.

Sportivement, la mission maintien reste mathématiquement possible. Mais dans les têtes, le combat semble déjà perdu. Et c’est souvent là que tout se joue. Reste maintenant à savoir si les joueurs sauront inverser cette tendance et redonner espoir… ou si ce sondage n’est que le reflet d’une réalité déjà actée. La Ligue 2 n’a jamais semblé aussi proche pour le FC Nantes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)