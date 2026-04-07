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Mercato : le FC Nantes pourrait-il conserver l’ossature de son effectif en Ligue 2 ?

Par Bastien Aubert - 7 Avr 2026, 11:45
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Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita, avant le coup d'envoi d'un match.

Alors que Franck Kita entend conserver 70% de l’effectif du FC Nantes en cas de relégation en Ligue 2, But Football Club ouvre le débat.

« Non, pas une majorité »

« Penser que le FC Nantes pourra conserver 70 % de son effectif en cas de relégation en Ligue 2 paraît totalement irréaliste. La première raison est économique : en descendant, le club devra forcément ajuster sa masse salariale, avec des contrats prévoyant des baisses importantes, mais malgré cela, certains salaires resteront incompatibles avec la Ligue 2. Cela entraînera inévitablement des départs. À cela s’ajoute la réalité du marché : plusieurs joueurs sont déjà très courtisés, comme Tati ou Abline, qui ne manqueront pas d’opportunités à l’étage supérieur.

Dans le même temps, certains éléments disposent clairement du niveau pour rester en Ligue 1. Des profils comme Machado, Lopes ou encore Yousuf ne devraient pas s’inscrire dans un projet de reconstruction en deuxième division et attireront logiquement des clubs de l’élite ou de l’étranger. Difficile, dans ces conditions, d’imaginer une stabilité massive de l’effectif. Au mieux, le FC Nantes pourra conserver une base solide, une colonne vertébrale pour repartir, mais certainement pas une majorité du groupe actuel. Ce turnover important, s’il est subi, peut aussi devenir une opportunité. En faisant de la place, le club pourra lancer un nouveau cycle, donner du temps de jeu aux jeunes et repartir sur un projet plus cohérent. Une régénération presque forcée, mais qui pourrait, à moyen terme, s’avérer bénéfique pour reconstruire sur des bases plus saines. »

Bastien AUBERT

« Ce serait une erreur »

« Même si le FC Nantes a les moyens de conserver la plupart de ses joueurs en cas de descente, à quoi bon ? La plupart des Canaris de cette saison ont montré des limites criantes à tous les niveaux, que ce soit technique mais aussi physique et mental. Je ne suis pas certain qu’une majorité d’entre eux puisse jouer les premiers rôles en Ligue 2. Dans le lot des fins de contrat ou des retours de prêt, je ne vois qu’Anthony Lopes à conserver à tout prix. Et éventuellement Mohamed Kaba. Tout le reste, c’est merci mais non merci !

En plus, quels joueurs auraient envie de replonger après une saison aussi compliquée ? Depuis janvier, le FC Nantes n’est même plus supporté à la Beaujoire (ce que je comprends tout à fait, j’énonce simplement un fait) ! Les Canaris de la saison prochaine savent déjà que la pression sera énorme sur leurs épaules, entre une direction qui aura besoin de remonter au plus vite et des ultras qui n’en peuvent plus des Kita comme des mauvais résultats. On a connu des clubs plus aguichants que le FC Nantes actuellement. Donc, non seulement le FCN ne pourra pas conserver son ossature à mon sens mais, en plus, il n’en a absolument pas intérêt, tout comme les joueurs concernés ! »

Raphaël NOUET

FC Nantes

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