FC Nantes : Le plan des supporters pour virer les Kita du club, Vahid n’en revient pas

La situation du FC Nantes atteint un niveau de tension rarement observé. Entre une direction contestée, un entraîneur sous pression et des supporters en rupture totale, le club traverse une crise profonde. Et désormais, une partie du public nantais semble prête à tout pour provoquer un électrochoc : même accepter une descente.

Vahid Halilhodzic s’emporte face au comportement des tribunes

En conférence de presse, Vahid Halilhodzic n’a pas mâché ses mots. Visiblement marqué par l’attitude des supporters pendant le match, le technicien a exprimé une réelle incompréhension, voire une colère assumée.

Les supporters m’ont un peu déçu, même fâché. Je pensais qu’ils allaient nous supporter après le premier but, et surtout à 2-1, dans un moment où les joueurs auraient mérité d’être soutenus. Nantes Ligue 1 · 2025/26 ⚽ Buteur : Mostafa Mohamed 3.86 ▲ = 38.60€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 1.64 ▲ = 16.40€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

J’ai essayé d’aller les chercher, j’ai crié : « on y va maintenant ! ». Je l’ai encore là…

Quand j’entends certains dire qu’ils préféreraient voir le FC Nantes en Ligue 2 parce qu’ils en ont marre, j’ai du mal à comprendre.

Des propos forts qui illustrent un fossé grandissant entre l’équipe et son public.

Une stratégie choc des supporters : passer par la Ligue 2

Sur les réseaux sociaux, certains supporters assument désormais une stratégie radicale : provoquer une relégation en Ligue 2 pour forcer le départ de la famille Kita.

Nous voulons que Kita se casse, voilà tout ! Le passage par la Ligue 2 le fera se barrer… Nous ne sommes pas dupes. Vahid a été « engagé » par les Kita pour éviter que le stade se vide d’ici la fin de la saison ? Trop tard !

Un message qui témoigne d’un ras-le-bol profond envers la gestion de Waldemar Kita, devenu la cible principale de la colère des supporters.

Nous voulons que Kita se casse, voila tout ! Le passage par la ligue 2 le fera se barrer…

Nous ne sommes pas dupes. Vahid a été "engagé" par les kita pour éviter que le stade se vide d'ici la fin de la saison? Trop tard ! — ShaKaFoot (@ShaKaFoot) April 3, 2026

Un pari dangereux aux lourdes conséquences

Si une descente venait à se produire, les conséquences seraient immédiates : chute drastique des revenus, perte d’attractivité et instabilité sportive. Le passage en Ligue 2 représenterait un manque à gagner colossal.

Certains y voient pourtant une opportunité de provoquer un changement de gouvernance. Mais rien ne garantit que la famille Kita quitterait le club dans la foulée.

Un club au bord de la rupture totale

Aujourd’hui, le FC Nantes semble pris dans un engrenage inquiétant. Entre défiance des tribunes, tensions internes et avenir incertain, la fracture est totale.

La fin de saison s’annonce explosive, avec une question centrale : ce plan des supporters ira-t-il jusqu’au bout… et à quel prix pour le club ?