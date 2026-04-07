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FRANCE

FC Nantes : Une promesse déjà cramée par Waldemar Kita ?

Par Louis Chrestian - 7 Avr 2026, 14:20
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Au FC Nantes, une nouvelle pépite fait déjà débat. Tylel Tati, longtemps présenté comme un grand espoir du club, traverse une saison chaotique… et certains pointent directement la gestion de Waldemar Kita.

Des débuts prometteurs… puis la chute

Tout avait pourtant bien commencé. À ses débuts, Tylel Tati impressionnait par son calme, sa maturité et sa capacité à gérer la pression malgré son jeune âge.

Mais la suite a été bien plus compliquée. Avec l’arrivée de Ahmed Kantari, le jeune joueur disparaît totalement des radars avant de réapparaître sous les ordres de Vahid Halilhodzic.

Un retour brutal… sans réelle transition.

Le tournant face à Metz

Le week-end dernier, face au FC Metz, tout a basculé. Titularisé, Tati commet une grosse faute et écope d’un carton rouge.

Un fait de jeu qui symbolise une saison instable, faite de hauts… mais surtout de bas.

Une gestion pointée du doigt

Pour beaucoup d’observateurs, le problème dépasse le simple cas du joueur. La responsabilité incombe à la gestion globale du club, incarnée par Waldemar Kita.

Entre attentes démesurées et exposition rapide, le jeune joueur semble avoir été propulsé trop vite sous les projecteurs. Sa valorisation, estimée à 50 millions d’euros en interne, contraste fortement avec les estimations du marché, bien inférieures.

Un écart qui illustre la pression énorme placée sur ses épaules.

Une saison résumée en quelques mots

Sur les réseaux sociaux, le journaliste Emmanuel Merceron a parfaitement résumé la situation :

Quasi conclusion d’une saison très bizarre pour Tati. Débuts impressionnants, puis beaucoup d’erreurs, puis une mise à l’écart, puis un retour direct dans le 11, et un tacle inconsidéré pour finir.

Je sais pas s’il vaut les 20M espérés par le FC Nantes, mais il va falloir être fort dans sa tête.

Un constat lucide, qui met en lumière les montagnes russes vécues par le joueur.

Un avenir encore incertain

Aujourd’hui, la question est simple : Tylel Tati peut-il rebondir après une telle saison ?

Le talent est là, mais la gestion de sa progression interroge. À Nantes, où la pression est constante, le mental sera déterminant.

Une chose est sûre : le cas Tati relance une question plus large sur la gestion des jeunes talents au FC Nantes… et sur les choix de Waldemar Kita.

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