OL – Lorient : Lyon se relance enfin et rêve à nouveau de Ligue des Champions, les notes

Dans le dur ces dernières semaines, l’OL a signé une victoire essentielle ce dimanche soir au Groupama Stadium face au FC Lorient (2-0). Un résultat qui replace le club rhodanien à la 5e place, à deux points de la Ligue des Champions. Analyse du match et de la prestation des Gones.

La note du match : 13/20

Après un premier acte soporifique marqué par un xG très faible (0,30), l’OL s’est relevé en deuxième période grâce au triple changement effectué par Paulo Fonseca, avec les entrées de Corentin Tolisso, Endrick et Orel Mangala. Les Rhodaniens mettent fin à une série de 9 matchs sans victoire et se relancent avant de se déplacer au Parc des Princes dimanche prochain.

Les notes des Gones :

Greif (7) : le Slovaque a été excellent. Il a sauvé l’OL à 0-0 avec un arrêt réflexe monstrueux face à Bamba Dieng (45e+2) et a maintenu son clean sheet sur une frappe vicieuse d’Avom qui prenait la direction de son soupirail (81e). Très serein, notamment dans son jeu au pied.

Kango (5) : auteur d’un premier acte sérieux, le jeune défenseur a fait les frais de la réorganisation à la pause. Remplacé par Endrick (46e, 6,5), passeur décisif sur l’un de ses premiers ballons (49e) et impliqué sur le 2-0 (57e).

Mata (5) : l’Angolais a multiplié les imprécisions en première période, sans conséquence, avant de se reprendre après la pause avec une prestation plus appliquée.

Niakhaté (5,5) : solide dans les duels face à Bamba Dieng, il a rarement été mis en difficulté et s’est même offert quelques montées balle au pied « à la Edmilson ».

Abner (5) : appliqué défensivement, le Brésilien est resté concentré sur son rôle sans chercher à trop se projeter.

Maitland-Niles (5) : peu inspiré et parfois nonchalant dans l’entrejeu en première période, l’ancien Gunner a retrouvé son poste de prédilection après la pause, avec plus de sérieux.

Morton (6) : l’Anglais a encore beaucoup donné et s’est battu dans l’entrejeu. Très sollicité en première période, il a semblé plus libéré après les entrées de Tolisso et surtout de Mangala. Remplacé par Tessmann (82e), sifflé à son entrée.

Nartey (3) : une première période compliquée pour le Danois, trop souvent tourné vers l’arrière et peu entreprenant. Remplacé par Mangala (46e, 6), qui a apporté de l’impact au milieu.

Ghezzal (4) : sans être en grande difficulté, l’Algérien a manqué d’inspiration et de vitesse pour faire des différences. Remplacé par Tolisso (46e, 6), buteur de la tête pour le 2-0 (57e) et célébré par le Kop Virage Nord.

Yaremchuk (6) : en grande difficulté et maladroit en première période, l’Ukrainien s’est bien repris après la pause avec un but de la tête (49e) et une activité enfin conforme à ce qu’on attend de lui. Remplacé par R.Kluivert (85e).

A. Moreira (7) : toujours aussi généreux dans l’effort, il a multiplié les allers-retours. Impliqué sur le deuxième but et précieux dans le repli défensif.