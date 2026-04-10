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OL : Fonseca détruit Endrick

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 15:13
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Endrick

En conférence de presse, le coach de l’OL, Paulo Fonseca, a sévèrement recadré Endrick.

Endrick est dans le dur à l’Olympique Lyonnais. Après des débuts fracassants, l’attaquant prêté par le Real Madrid reste sur neuf matchs consécutifs de championnat sans marquer et commence à agacer par son investissement sur le terrain. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du FC Lorient, l’entraîneur rhodanien, Paulo Fonseca, n’a pas hésité à hausser le ton à l’égard de son buteur.

« Endrick doit faire plus »

« Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick. Il a dit qu’il était fatigué, mais je m’attends à plus. Il a l’obligation de faire plus, nous en avons besoin. En ce moment, nous sommes dépendants d’un joueur qui était en troisième division au Portugal l’année dernière (Afonso Moreira, ndlr) », a d’abord lâché l’ancien coach du LOSC.

« Endrick doit être plus disponible, parce qu’il est proche de marquer, mais il est resté comme ça. Il doit faire plus pour être une solution pour l’équipe. Oui, vraiment, il paie son faible temps de jeu au Real. Je ne veux pas trouver d’excuse, mais jouer trois fois en trois jours, c’est beaucoup pour Endrick, mais peu de solutions en ce moment », a-t-il ajouté.

Reste désormais à savoir si Endrick saura répondre sur le terrain aux critiques de son entraîneur dès dimanche soir face aux Merlus.

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