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[23:12]FC Nantes Mercato : les Kita ont validé une première recrue
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FC Nantes Mercato : les Kita ont validé une première recrue

Par Raphaël Nouet - 13 Avr 2026, 23:12
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Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.

Auteur de deux bonnes performances à Metz et Auxerre pour ses premières titulaires, le latéral droit Frédéric Guilbert devrait être conservé par le FC Nantes en cas de descente en Ligue 2.

Ce lundi soir, Emmanuel Merceron annonce que « le FC Nantes n’exclut pas de conserver Frédéric Guilbert, même en Ligue 2″. Qu’ils restent en L1, ce qui est très mal parti vu qu’ils n’ont pas réussi à battre Metz (0-0) puis Auxerre (0-0) et comptent toujours cinq points de retard sur les Icaunais, ou qu’ils descendent en L2, le latéral droit de 31 ans va donc prolonger son contrat de six mois. Sans club depuis l’été dernier, Guilbert s’est engagé avec le FCN le 28 janvier.

Deux bons matches à Metz et Auxerre

Cette arrivée a soulevé nombre d’interrogations car l’ancien Girondin n’avait plus joué depuis mai 2025. Alors qu’il sortait d’une belle saison avec Lecce, il était resté sur le banc lors de la première partie de championnat avec le club italien avant de rompre son contrat. Il lui a fallu plusieurs semaines pour se remettre au niveau physiquement, pas aidé par le changement de staff au FC Nantes, Vahid Halilhodzic succédant à Ahmed Kantari. C’est ce dernier qui l’a lancé lors de son ultime match, contre Angers (0-1), à la 75e minute.

Halilhodzic l’a titularisé à Metz puis à Auxerre et Guilbert a rendu deux belles copies, prouvant que son expérience était précieuse et qu’il pouvait apporter énormément défensivement parlant. Un pari payant, c’est assez rare au FC Nantes cette saison. Raison de plus pour le garder !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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