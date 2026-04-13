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FRANCE

Stade Rennais : Rongier rabaisse le FC Nantes par rapport à l’OM et l’OL

Par Raphaël Nouet - 13 Avr 2026, 17:39
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Valentin Rongier pointant du doigt lors d'un match du Stade Rennais.

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier a préféré signer au Stade Rennais plutôt que de risquer les foudres des supporters de l’OM en s’engageant avec l’OL…

Le transfert de Valentin Rongier au Stade Rennais l’été dernier a été un crève-cœur pour les supporters du FC Nantes. Ces derniers n’avaient déjà pas apprécié son forcing pour signer à l’OM en 2019 mais le voir s’engager avec l’ennemi héréditaire, c’était trop. Le 20 septembre, lors du derby à la Beaujoire, ils lui ont réservé un traitement particulier, entre banderoles salées et huées à chaque touche de balle. Mais le milieu de terrain n’en avait pas fini avec son club formateur. Dans son interview au média Carré, même s’il se dit peiné de la situation du FCN, qui devrait être relégué en fin de saison, Rongier l’a carrément rabaissé face aux deux Olympique !

« Il n’y avait aucune raison que ça se passe et que ça arrive »

Il a ainsi révélé avoir été contacté par Lyon l’été dernier. Mais il ne se voyait pas y signer en raison de la rivalité avec l’OM… alors que celle existant entre Nantes et Rennes ne l’a pas dérangé ! « Mon agent m’appelle et me dit « Il y a Lyon qui est très intéressé, est-ce que ça te parle ? ». Vu le contexte, il n’y avait aucune raison que ça se passe et que ça arrive. Ils ont poussé un petit peu mais, bien évidemment, ça ne s’est pas fait. »

Curieuse réflexion de Valentin Rongier, qui a dû voir ses derniers partisans nantais lui tourner le dos après cela. Le 26 avril, le FC Nantes sera en déplacement au Roazhon Park pour le derby retour. Si les ultras canaris sont autorisés à faire le déplacement, le milieu de terrain devrait une nouvelle fois être au cœur de leur attention…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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