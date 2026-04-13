Alors que l’équipe première du FC Nantes se bat pour sa survie en Ligue 1, les U19 Nationaux ont livré une pâle copie ce dimanche.

C’est une victoire qui laisse un goût amer. Opposés à Vertou ce dimanche 12 avril en U19 Nationaux, les jeunes du FC Nantes se sont imposés 2-1, mais sans convaincre, loin de là. Longtemps dominateurs en première période, les Canaris ont ensuite totalement baissé le pied après la pause, laissant leurs adversaires revenir dans le match et semer le doute jusqu’au bout.

« C’était franchement nul »

Une attitude qui a provoqué une sortie très musclée de leur entraîneur Stéphane Moreau, particulièrement agacé par le comportement de son groupe. « C’était franchement nul », a-t-il lâché à chaud à Ouest-France, avant de pointer du doigt un manque d’implication et d’exigence en seconde période.

Des mots forts, qui traduisent une profonde insatisfaction malgré le résultat positif. Dans son analyse, le coach du FC Nantes a insisté sur un point central : le manque d’efforts et d’envie affiché après la pause. « Pas d’envie, pas de jeu, pas d’effort », a-t-il martelé, évoquant une attitude qu’il juge incompatible avec les ambitions du club.

Un manque de respect des U19 du FC Nantes ?

Plus inquiétant encore, Moreau parle d’un « manque de respect », un terme rarement utilisé dans ce contexte, qui illustre la tension ressentie en interne après cette prestation jugée insuffisante. Cette sortie intervient pourtant dans un moment important de la saison. Les U19 du FC Nantes restent en course pour le titre, à seulement un point d’Angers à quatre journées de la fin, et sortaient récemment d’une qualification en demi-finale de la Coupe Gambardella après une victoire solide contre Troyes (2-0).

Difficile donc de parler de crise sportive, mais plutôt d’un avertissement clair envoyé à un groupe jeune qui doit apprendre à gérer ses temps faibles. Car au-delà du résultat, c’est surtout l’attitude qui inquiète le staff. Et dans un club où rien ne va dans le bon sens et où la formation est un pilier, ce type de relâchement ne passe jamais inaperçu.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)