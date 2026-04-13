Si le FC Nantes compte toujours cinq points de retard sur l’AJ Auxerre et que la Ligue 2 se rapproche à grands pas, les Kita ont encore de l’espoir pour le maintien.

C’est un mince espoir auquel s’accroche encore le FC Nantes. Alors que les Canaris restent sous pression dans la lutte pour le maintien, les dirigeants nantais continueraient de croire à un scénario totalement renversant pour sauver leur saison. Selon Ouest-France, en interne, la famille Kita espère secrètement qu’un total de quatre victoires, soit 12 points, pourrait suffire pour accrocher au minimum une place de barragiste.

Les Kita toujours optimistes pour le maintien !

Un calcul optimiste, mais qui traduit surtout la volonté de ne rien lâcher dans un sprint final sous tension. Car sur le terrain, la réalité est bien plus complexe. Le FC Nantes accuse toujours un retard de cinq points sur l’AJ Auxerre, une marge qui laisse peu de place à l’erreur à l’approche des dernières journées. Dans ce contexte, chaque match devient une finale. Le moindre faux pas pourrait condamner un peu plus les Canaris, tandis qu’une série positive pourrait encore relancer un espoir fragile.

Le FC Nantes s’accroche à tous les scénarios

Ce type de projection montre surtout l’état d’esprit du club : tant que le maintien reste mathématiquement possible, le FC Nantes continuera de s’accrocher à tous les scénarios, même les plus ambitieux. Mais en coulisses, la pression est énorme. La gestion du sprint final, les choix sportifs et la capacité à enchaîner les résultats seront déterminants pour l’avenir du club en Ligue 1. Dès dimanche à La Beaujoire contre le Stade Brestois (17h15). À Nantes, le calcul est simple : tout reste encore possible… mais le droit à l’erreur est désormais inexistant.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)