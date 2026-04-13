Sur les réseaux sociaux, le défenseur du FC Nantes Frédéric Guilbert a publié un message invitant partenaires et supporters à continuer à croire au maintien, même si celui-ci s’éloigne journée après journée.

Avant-dernier avec cinq points de retard sur l’AJ Auxerre, le FC Nantes devait gagner ses deux derniers matches, à Metz (0-0) et en Bourgogne (0-0), pour espérer accrocher la barre de barragiste. C’est doublement raté. Alors qu’il ne reste plus que cinq matches et un calendrier hyper relevé (Rennes, OM, Lens, PSG), la Maison Jaune peut craindre le pire. Mais Frédéric Guilbert a publié un message sur LinkedIn pour lutter contre la sinistrose ambiante. Un message à la fois fort et mobilisateur.

« Dans ces moments-là, on écrit autre chose que des résultats. On écrit une réponse »

« Il y a des saisons où tout semble fluide, où les choses s’enchaînent presque naturellement. Et puis il y a celles-ci. Celles qui testent tout : le mental, le collectif, les convictions. La situation est complexe, on ne va pas se cacher derrière des mots. Elle rappelle ces moments que beaucoup d’équipes ont connus avant nous : des périodes où chaque détail pèse, où le doute s’installe vite, où le moindre match devient un tournant. Mais l’histoire du football est aussi remplie de ces équipes qu’on pensait perdues… et qui ont répondu autrement. Pas avec des discours, mais avec du caractère, de l’orgueil, et une vraie unité. »

« On est dans ce moment-là. Celui où tout peut basculer dans un sens comme dans l’autre. Celui où chacun doit regarder en face la réalité, sans la fuir, mais sans jamais l’accepter comme une fatalité. Rien n’est simple aujourd’hui. Mais rien n’est terminé non plus. Et qu’il restera une possibilité, aussi infime soit-elle, on se battra avec tout ce qu’on a. Parce que c’est dans ces moments-là qu’on écrit autre chose que des résultats. On écrit une réponse. FC Nantes. »

Frédéric Guilbert s’est exprimé à propos de la situation du #FCNantes, sur son LinkedIn. 🗣️💛💚 pic.twitter.com/vNp9JiCKyT — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2