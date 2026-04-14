Un compte X recense toutes les erreurs de la VAR reconnues par la direction technique de l’arbitrage et a établi un classement des clubs les plus « aidés ». Il y a des surprises !

Le compte @ArbitreVAR vient de publier son classement revisité de la Ligue 1 après la 29e journée. La direction technique de l’arbitrage vient de rendre son verdict sur les points litigieux, qui ont concerné les matches du Stade Rennais, du LOSC et de l’OL. Elle a à chaque fois estimé que l’arbitre avait pris la bonne décision. Depuis le début de la saison, le compte X recense l’impact des mauvais choix arbitraux. Il apparaît que c’est l’OGC Nice qui a été le plus défavorisé, avec 4,83 points en moins, devant le FC Nantes (- 2,28) et l’OL (- 2,03) ! A l’autre bout du classement, Lorient a été le plus favorisé (+ 3,87), devant le RC Lens (+ 2,43) !

L’OM serait 3e sans les erreurs arbitrales

En faisant l’ajustement au niveau du classement de Ligue 1, on obtient un LOSC qui recule de deux places pour être 5e, l’OM étant 3e et l’OL 4e. C’est le principal impact des erreurs arbitrales. Dans la deuxième partie du classement, l’OGC Nice serait deux rangs plus haut s’il n’avait pas subi de mauvaises décisions. A signaler que les deux géants, le PSG (+ 0,36) et l’OM (- 1,19), ne sont ni pénalisés ni favorisés par les sifflets de l’élite, contrairement à ce que beaucoup pensent.

Ce classement prouve qu’en dépit de l’instauration de la VAR, les erreurs arbitrales existent toujours. Et les polémiques aussi, même si la direction technique de l’arbitrage essaye de beaucoup communiquer sur le sujet en revisionnant les actions litigieuses.

🚨 EXCLUSIF : Impact arbitral L1 – MAJ J29 🚨



Une journée avec 2 matchs décalés, mais déjà beaucoup de polémiques intéressantes à analyser.



🟧Etude 1 (∆EP): Classement de L1 modifié en tenant compte de l'arbitrage (probabilités d'impact).

🟪Etude 2 (xRG): Balance arbitrale… pic.twitter.com/rfoGGvux2t — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2